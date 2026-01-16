投資16兆換15%關稅？蔡正元怒轟：有什麼好讚美

前立委蔡正元今（16）日在社群平台發文，強烈質疑賴政府對美國對等關稅談判結果。他列舉數據指出，在美國壓力下，台灣承諾對美投資金額高達5000億美元，佔GDP比例遠高於日本與韓國，但最終獲得的關稅稅率卻與日韓相同，讓他不禁反問這樣的結果有何值得讚美。

前立委蔡正元。（圖／資料照）

蔡正元詳細列出數據比較，指出在日本GDP為4兆美元的情況下，投資美國5500億美元，佔比13.75%；韓國GDP為1.7兆美元，投資3500億美元，佔比20.59%。相比之下，台灣GDP僅0.8兆美元，卻要投資5000億美元，佔比高達62.50%。

蔡正元進一步分析，台灣的投資負擔比例是日本的4.56倍、韓國的3.04倍。然而在付出如此高昂代價後，台灣面臨的美國關稅稅率卻與日韓兩國一樣維持在15%。他對於這種談判結果表示不解，認為在付出不成比例的投資後，得到的待遇卻無差別。

美國總統川普。（圖／美聯社）

該貼文引發眾多網友討論，許多人留言表達不滿。有網友感嘆這是「被賣了還替人家數錢」，也有人批評這是「賣國」行為，認為台灣成了「冤大頭」。另有留言指出，台灣過去二十年的貿易順差總和恐怕都不及此投資金額，擔憂未來財團執政將影響基層生計。

