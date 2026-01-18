投資300萬「被呼攏」 欠債男擺爛遭債主持斧頭砍殺 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名盧姓男子與林姓友人因300萬的投資糾紛，昨（17）日晚間21時40分許，雙方相約在仁愛路3段一帶談判，過程中林男始終未給回應，盧男認為林男就是在騙他投資，一氣之下便持斧頭對著林男砍殺，造成林男雙腳及左手受傷，所幸送醫後意識清楚，無生命危險。

警方調查，盧男與林男本就相識，林男邀約盧男投資300萬要合作做生意，但盧男資金到位後約半年，林男卻對投資的款項說明不清不楚。昨日晚間，盧男及另名友人邀約林男出來賠償，結果過程中林男態度閃躲，盧男感覺林男在「呼攏」他投資，因此抓狂拿起斧頭攻擊林男。

林男見到盧男亮出斧頭要砍他，立即逃跑，最後跑到濟南路時體力不支跌倒，盧男直接壓制林男用斧頭一陣揮砍，林男也因此受傷，所幸送醫後沒有大礙，警方獲報後也在短時間逮捕盧男，並查扣作案用斧頭。

警方指出，盧男與另名男性友人一起到場談判，事發後該名友人也駕車逃離現場，警方正在擴大調閱監視器與相關跡證，全力追緝在逃犯嫌，釐清犯案動機與分工，全案目前朝殺人未遂方向偵辦。

照片來源：翻攝畫面

