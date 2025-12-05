投資3000億美元換降關稅？ 卓榮泰：沒聽過這個數字

行政院長卓榮泰。資料照片



我方是否承諾投資美國3000億美元換調降對等關稅?行政院長卓榮泰今(12/5)日表示，美方會有期待，目前的20%對等關稅我方也希望能夠合理調降，再來不疊加關稅，還有像232、鋼鐵等也能給台灣最惠國待遇，目前雙方在最後一個階段的確認當中，美方沒有提出過說要投資3000億，「這個數字我也沒有聽過」。

卓榮泰接受《寶島全世界》節目專訪，主持人詢問台美關稅談判進度、美方是否要求我投資3000億美元時，卓榮泰回應說，台美雙方談判從4月開始到現在，已經過五輪的實體的會面，還有無數次的視訊會議及文書往來，現在的進度是已經到了最後進行文書交換的時候，也就是說，已完成總結會議之前的文書交換，技術性的磋商都已經完成，只剩下最後的總結會議，就會達成協議。

他指出，所謂供應鏈外移這個事情不在談判內容，我們也不會把它當作談判的任何一個條件，因為台灣要保有現在關鍵領先的製造地位，這部分政府跟產業是一致的看法與堅持，產業界有自主性的全球布局，政府第一個歡迎，有必要的時候會協助，但堅持一定要根留台灣，把製造研發的核心基地保留在台灣，臺積電是很好的例子，他到日本、德國、美國投資，但是在台中、台南、高雄各地也在設廠，所以不會把供應鏈移出去，是各個產業界力量的延伸出去。

對於美國商務部長盧比尼克受訪時說台灣要投資美國3000億美元，卓榮泰表示，臺積電的650億是在川普總統第一任的時候就投資了，後來臺積電另外宣布1000億的投資，這個大家都知道，而台灣其他比較大的像環球晶等等，他們也有一些投資，這個都持續在進行，政府支持產業做全球布局，他們要去投資都必須跟政府談，政府會了解、支持，尊重企業界全球布局，但根留台灣不能改變。

他強調，談判過程中雙方都會提出一些期望，美方沒有提出過說要投資3000億，「這個數字我也沒有聽過」。

