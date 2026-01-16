投資5千億美元換關稅15％ 政院曝「台灣模式」非政府直接投資： 供應鏈享自主權

台美對等關稅達成共識，台灣關稅15%不疊加。圖／本報資料照片

台美關稅達成共識，行政院今（16）日指出，台灣對等關稅15%且不疊加，台灣的半導體與科技企業將對美進行2500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2500億美元的信用擔保。政院強調美方認同「台灣模式」，台灣產業投資也全由企業自主規劃，不受美國政府項目清單限制、與日韓有所不同。

針對台美敲定關稅15%與台灣承諾投資5000億美元。行政院以新聞稿表示，美方認同並接受台灣以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，在台灣業者自主投資規劃下，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，首先為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。

行政院指出，第2類則為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

行政院說，台灣高科技產業具國際規模，籌資管道多元，第2類的資本承諾並非由政府直接出資，而是由政府建立信用保證機制，支持金融機構提供上限2500億美元的融資額度，給予有融資需求的投資業者，且為確保台灣業者享有最有利的投資環境，美方也承諾將致力協助台灣企業取得土地、水電、基礎設施、稅務優惠、簽證計畫等必要資源。

「信用保證」機制，主要作用是台灣政府建立一個機制，提供最高2500億美元的保證額度。如果企業未來還不出貸款，政府會依比例代為償付，讓銀行更願意借錢給赴美投資的台灣企業，並讓企業能以更低的利率、更簡單的流程取得龐大資金。

比較日本及南韓對美談判結果，關稅都是15%。而根據日本政府公布的備忘錄文件，承諾向美國投資5500億美元，投資標的將由美國商務部長擔任主席的「投資委員會」推薦，再由美國總統決定。而投資產生的收益一定額度按照五五比例分配，之後再分配為美國9成、日本1成。

根據日媒報導，日本承諾的投資5500億元美元，包含金融機構出資、貸款及貸款擔保，而非全部是直接投資。

南韓協議則是對美投資3500億美元，其中1500億用於協助美國造船產業，協議規定美國挑選投資項目，韓國企業必須遵照執行。本金與利息回收前收益由兩國對分，之後90%歸美國。若韓國企業無故降低投資速度或拒絕特定項目，將面臨關稅懲罰。

台灣與美達成的「台灣模式」，相較日、韓，產業投資完全由企業自主規劃，不受美國政府項目清單限制，或是美國總統指定，台灣半導體廠商得以自主決定在美擴產策略。

