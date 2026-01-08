投資50億！華泰名品城嘉義店動土 嘉義高鐵特定區再添利多

華泰名品城嘉義店完工示意圖，第一期預計2028年開幕，預期將有助於嘉義縣觀光商業效益提升。（圖：嘉義縣政府提供）

看好台積電在嘉義縣設廠後的區域經濟發展和商機，GLORIA OUTLETS華泰名品城插旗嘉義，在嘉義高鐵特定區推動的大型商業建設今(8)日正式動工。第一期工程預計在2028年完工並開幕。

華泰名品城嘉義店基地面積近10萬平方公尺，總投資金額約50.05億元，將興建地上2到3層的大型購物中心，其中第一期開發面積約3萬3,000平方公尺。整體設計延續桃園華泰名品城的露天空間與騎樓串接概念，結合零售、餐飲及休閒娛樂機能，打造具開放感的消費場域，招商計畫預計今年啟動，第一期將創造約600個就業機會。

華泰名品城嘉義店基地面積近10萬平方公尺，總投資金額約50.05億元，工程8日動工。（圖：嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁表示，隨著農業、工業與科技產業持續成長，人口逐漸移入，嘉義縣迫切需要完善的消費購物環境。華泰名品城全區完工後，預計將有超過200家品牌進駐，補齊嘉義城市生活機能的重要一塊，讓民眾下班後有更多休閒去處。

華泰大飯店集團執行長陳炯福指出，嘉義店將以「華泰2.0」為目標，打造更貼近在地、具溫度的商場，延長旅客停留時間，提升整體觀光效益。華泰名品城嘉義占基地距離嘉義高鐵站不到200公尺，步行約5分鐘即可抵達，交通便利，可望吸引嘉義縣市及中南部民眾前來消費，帶動區域發展。（龐清廉報導）