投資AI要賺用功的錢！程淑芬點名「真需求」在這…怎麼看AI泡沫化：挑到對的領域就沒問題

面對外界頻頻討論 AI 是否出現泡沫，國泰金(2882)投資長程淑芬週一（12/15）指出，觀察 AI 發展必須「分兩類來看」，區分「真需求」與「概念題材」。

程淑芬指出，第一類被歸類在「真需求」的企業，就是在技術演進與巨頭競逐的過程中，受惠美國多家大型科技公司變化快速的企業，這些企業「不管最後誰（大型科技公司）贏了，就是需要工具、需要伺服器，需要這麼多的裝置」，因此相關基礎建設供應鏈的企業相對有機會受惠。

廣告 廣告

還有另一類則是因題材而起的 AI 概念股。程淑芬提醒，若這些概念「沒有轉化成訂單」，當市場進入下一階段、優勝劣敗更清楚後，缺乏實質營收與獲利支撐的公司，股價就會「比較回到真實的狀態、真實世界的評價」。

投資AI要賺用功的錢！程淑芬點名「真需求」在這裡

要如何將企業正確分類？她表示，投資 AI 要理解產業脈絡，「要賺用功的錢，理解一下應該是不難梳理」。

程淑芬也強調，AI應用在亞洲具備龐大落地機會，製造、金融、電信等產業皆能導入相關工具，從資料處理到分析、從流程優化到訓練人才，「AI 應該是跨企業的考題」。她指出，經濟部目前正推動中小企業在永續與數位的升級，其中 AI 能力提升計畫也正加速展開。

至於如何判斷 AI 是否會形成泡沫？程淑芬認為，關鍵在於 AI 技術與解決方案世代更新快速，市場競爭高度激烈，投資人應思考所選企業在未來優勝劣敗中的位置，只要挑到長期穩健的領域，「應該很穩健，沒有問題」。

談到台灣整體經濟，程淑芬引用最新數據表示，近期多項景氣燈號改善，在高基期下仍能維持穩健動能，「我自己是覺得算審慎樂觀」。

今年台灣經濟表現遠超預期，AI投資成為主力動能。根據經濟研究團隊最新預測，2024年台灣全年經濟成長率將達7.4％，高於主計處預測。團隊指出，上半年受美國關稅政策不確定性影響，但AI投資激增，出口表現強勁，尤其下半年成長動能顯著提升，第四季有望逼近8.5％，全年平均成長率上修至7.4％。

明年成長動能維持審慎樂觀

展望2026年，國泰金控與國立台灣大學團隊預測台灣經濟成長率為3.0％。團隊說明，今年基期高，明年要維持高成長難度增加，但AI投資趨勢持續增溫，加上對美國出口隨投資擴大而同步成長，預期整體成長動能可維持。

國內外金融機構對台灣明年成長率的預測中位數約為3.5％，差距不大，美國經濟韌性、中國十五五規劃推動穩定成長、歐元區表現穩定，皆有助於台灣出口與投資延續增勢。



房市與車市成交量下滑

對於近期房市與車市成交量出現明顯下滑，該團隊分析，主要原因在於過去房價急速上漲，導致銀行對土地及建築融資（簡稱土建融）的貸款比重大幅提升，為了控管金融風險，中央銀行陸續推出多項信用管制措施，以限制銀行在相關貸款上的風險暴露。

針對即將召開的央行理監事會議，專家預期本次會議不會針對房市信用管制政策進行重大調整，未來是否放寬或加強相關管制，主要取決於銀行土建融貸款佔比是否遠離央行設定的風險標準。

若銀行未來將資金更多投入企業融資或公共建設等新投資領域，且土建融貸款比重明顯下滑，則央行可能考慮放鬆房市信用限制。

全球經濟展望穩健 台灣民眾景氣信心回升

團隊同步分析全球主要經濟體明年展望，根據IMF及Bloomberg最新調查，美國成長率可達2.0％，歐元區略為放慢到1.1％，中國則有望達到4.3％至4.8％。在台灣的部分，調查顯示，台灣民眾對未來景氣展望在下半年明顯回升，大額消費與耐久消費意願同步走強，團隊預估2025年第一季台灣經濟維持穩定，季增率約0.9％。

股市樂觀情緒上升

在股市的部分，民眾對股市樂觀度與風險偏好自上半年低點快速回升，８月以後成交量較去年同期顯著增加。團隊分析，今年上半年股市成交量下滑近兩成，下半年則成長逾兩成。整體金融市場仍處於寬鬆狀態，有助於資本流動與股市活絡。

AI熱潮與能源供給為未來關鍵

團隊強調，AI熱潮是否持續攸關台灣出口及投資表現。今年對美國出口佔總出口比重已超過3成，主要因對美投資推動。美國政策、聯準會主席更迭、中國內需擴張，都將影響台灣經濟後續走向。此外，AI產業發展需仰賴穩定能源供給，充分電力與算力將左右台灣投資意願及長期成長。





更多今周刊文章

高虹安二審無罪：將盡速復職新竹市長！貪污罪撤銷高院理由為何？律師：試辦藍白「貪污助理費除罪」

華邦電(2344)股價18➝70元，下一檔翻N倍飆股是誰？尖點、中砂...台股老手11檔口袋名單曝光「股價越漲越便宜」

2026最低工資29500元，為何半數勞工反陷焦慮？原來「副作用」浮現：薪水都吃光…如何對症下藥