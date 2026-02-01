投資OpenAI生變？黃仁勳：從未承諾要砸千億美元

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／東森新聞）





輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳於昨（31）日晚間宴請供應鏈夥伴並舉行「兆元宴」，很多科技業關鍵人物都受邀出席。不過，針對外界關注的OpenAI高達1000億美元（約為3兆1598億元新台幣）投資案是否出現變數，黃仁勳今（1）日受訪時回應「我們從未承諾（We never said!）」並強調對於每一輪融資，團隊都會審慎評估後再做決定。

黃仁勳直言「從未說過」

黃仁勳在這幾天除了舉辦兆元宴、參加輝達員工尾牙外，今日則在台北市宴請台積電（2330）高層，可謂是行程滿檔。在餐敘開始前，面對關於OpenAI的投資變數，黃仁勳直言「我們從來沒有說過要投資1000億美元進入OpenAI」。

投資OpenAI採審慎態度 每輪融資都會評估

黃仁勳表示，當時接獲到OpenAI的投資邀約，他們感到非常榮幸，但他也強調「我們會針對每一輪融資進行評估」，並沒有說要一次砸下1000億美元。至於輝達的其他投資布局，黃仁勳指出，輝達長期布局多家AI新創公司，投資對象包括Anthropic及馬斯克創立的xAI，未來也將持續評估具發展潛力的技術與團隊。

