投身慈濟遠離陋習 心繫志業戰勝癌病

台中市71歲的慈濟志工「林其獎」，加入慈濟前，一度沉迷於應酬喝酒。他的太太「唐鳳甚」，是資深的慈濟志工，林其獎被太太感化而加入慈濟大家庭。想不到他一做慈濟，欲罷不能，不但承擔各項愛心任務，還經常開車分送輔具給貧病家庭，比太太還用心。林其獎不但徹底戒除昔日不好的習性，在攝護腺癌的抗癌期間，他因為想盡快回到慈濟志業的心念，讓病痛好轉得特別快。如今夫妻倆牽手做慈濟，幫助別人的過程中，夫妻倆的感情緊密、家庭幸福。

一大清早，71歲的林其獎，一如往常地歡喜付出。

慈濟志工 林其獎：「過去還沒進來慈濟的時候，偶爾都跟朋友小酌(飲酒)，自從我太太邀請我進來慈濟，我就把以前壞的習性把它改掉。」

慈濟志工 甘清文：「他(林其獎)目前的(壞)習性，幾乎都改掉了，每次我們在(志工)運作的話，他(林其獎)是第一個走在前面，走在最後，帶動我們其他(志工)隊的人，讓他共襄盛舉(行善)，大家都身體力行來這裡付出。」

林其獎的太太 唐鳳甚：「他(先生)能在慈濟一直付出，我是最開心的，也是我最希望的事情，他對每個人，都結了很好的緣。」

用好緣化解惡業，林其獎在3年前、被診斷出攝護腺癌，上人的法、法親的關懷，成為他抗癌成功的關鍵。

林其獎的太太 唐鳳甚：「他(先生)在住院開刀的時候，他還很關心他的輔具運送或是出坡，他不會(病痛)垮下來的原因。」

「祝早日康復 (謝謝)。」

慈濟志工 林其獎：「我起碼(輔具)送到現在，起碼有200床，我覺得輔具(供應貧病)這個區塊，很有意義，我們心裡就很歡喜。」

慈濟志工 林聰明：「他們兩夫妻幾乎把時間，他下完班，他把時間就投入在，我們慈濟的各個領域裡面，所以我們真的很感動，兩夫妻是真的是我們，所有師兄師姊的一個典範。」

夫妻牽手助人16年，太太得到的，是轉迷為悟的楷模丈夫；先生重獲的，是和樂家庭的價值人生。

