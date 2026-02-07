投身環保不再買醉 帶動妻兒耕福田

誰又能想到，順手做環保，也能重新拾起這個家的甜蜜。台中東區環保站，有這麼一家三口，先生廖文隆，喜歡喝酒，太太形容他，喝了睡，睡醒又喝。直到7年前，因緣際會走入環保站，加上志工不斷鼓勵。他一雙手，不拿酒瓶了，改撿回收物。這幾年下來，全家都是環保志工。

周六的下午，這一家人都會準時報到。爸爸先整理寶特瓶，接下來兒子拆掉瓶蓋，最後由媽媽撬開拉環，一條龍，很有默契。但這樣幸福時光，可是得來不易，10多年前剛結婚，爸爸幾乎是天天醉。廖文隆的太太 吳愛貞：「都喝酒 一直睡一直喝 ，喝了又睡。」

環保志工 廖文隆：「以前都去喝酒啊 不顧小孩。」

酒喝多了，身體也越來越不好，七年前廖文隆的姊姊帶著他來東區環保站，漸漸地也了轉變。他幾乎天天來做環保，太太和兒子也跟著來。廖文隆的太太 吳愛貞：「他都不喝酒了 我真的欣慰，我感覺不錯 很幸福啊 。」

慈濟志工 呂貴枝：「爸爸改變很多，改變到沒人能比 現在很乖，一定要互相照顧，他們來 我們也很高興，就當成自己人一樣 都會關心。」

兒子國小六年級，就受證環保志工，現在都已經國三了。慈濟志工 張明甘：「以前這麼矮小，爸爸來 他也跟來，媽媽來 他也跟來，怎麼兩年 馬上長這麼高了，我要跟他講話都要抬頭 。」

小小年紀做環保，勤快又認真，志工更是疼愛有加，這一鍋咖哩飯，是志工的愛心。 環保站裡，大家就是這樣的關心和陪伴，愛真的能讓人慢慢改變，這一家人就是最好的見證。

