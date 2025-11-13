投農村再生 展現豐碩成果

南投縣農業處長蘇瑞祥頒贈感謝狀給農村再生有功人員。（記者蔡榮宗攝）

「南投縣一一四年農村再生成果展」十二日下午在中台灣創新園區舉行，展現三十個社區於一一二年至一一四年間完成的六十四件執行計畫成果，吸引一百五十位社區夥伴參與學習。活動透過成果展示、簡報分享及未來發展對談的環節設計，呈現南投農村在環境改善、產業活化、生態保育與文化保存等社區自主推動的多元成果。

成果展以「扎根南投，耕築永續農村」為主題，透過展示與互動，呈現社區在環境改善、產業創新、生態保育及文化傳承等成果，並推出結合六個社區特色食品的「南投風土禮盒」，象徵農村產業加值的心意。

農業處長蘇瑞祥代表縣長許淑華出席，頒贈感謝狀給農村再生有功人員。活動也邀請社區代表、講師分享實務經驗，探討遊程優化、產業升級、文化創意及生態永續等議題，透過專業建議與雙向交流，促進社區間學習連結，凝聚南投農村持續前行的力量。

蘇處長表示，農村再生需要政策支持與社區參與並行，透過兩年的計畫課程，澀水社區培訓出十名新一代生態導覽解說員，逐步建立完善的導覽制度，今年七月至十月假日共辦理三十六場免費導覽解說，服務超過一千五百位民眾，展現生態保育推動的成果與持續力；社寮社區、仁和社區及上安社區則以在地農產為基礎，結合烘焙及食品製作課程，有十三人通過烘焙丙級麵包證照檢定，展現產業加值的成果。