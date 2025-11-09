投適性體育競賽 永不放棄

適性體育競賽，身心障礙選手展現永不放棄運動家精神。



南投縣第七十三屆適性體育運動競賽九日上午在縣立體育場盛大開幕，來自全縣各學校及社福團體的近一千五百位身心障礙選手，充滿熱情活力的參與各項體育競賽，展現自信與毅力，全場氣氛熱烈，更不時傳出選手永不放棄的奮戰畫面，令人動容，展現身心障礙選手挑戰自我的勇氣、希望與無限可能。

王副縣長指出，很高興代表許淑華縣長主持第七十三屆的南投縣適性體育競賽開幕活動，適性體育競賽就是提供身心障礙的學生及安置社福機構的大小夥伴，走向陽光展現活力與樂觀的運動會，今天冬陽露臉、微涼，是非常適合大小夥伴們在運動場上奔馳的好天氣，期待與希望所有身心障礙大小朋友，就跟今天的陽光一樣，永遠都是亮麗積極，保持樂觀陽光的心情，去擁抱自己的美好生活。

本屆全縣適性體育運動競賽，有來自多達六十多個學校及社福團體的一千四百六十位身心障礙選手及二百多名隊職員參加，每位身心障礙選手堪稱社會的榜樣，用行動詮釋「永不放棄」的運動家精神，王副縣長指出，特別感謝所有支援比賽的志工、教練及家屬的支持，讓別具意義運動會得以順利舉行。

今年的適性體育運動競賽分別在縣立體育場、三和游泳池、竹山高中、南崗國中等不同場地競技，比賽項目多元，包含田徑、游泳、桌球、輪鞋競速及地板滾球等等，選手們在賽場上全力以赴，像由兩人同步合力以布縛皮球折返跑的「雙龍搶珠」競速，連乘坐輪椅的選手都「無障礙」的參與競賽，展現堅強意志與團隊精神，獲得觀眾熱情加油掌聲不斷。

教育處指出，透過適性運動競賽，希望讓一般民眾進一步了解身心障礙者在生活與運動上的需求與努力，感受到無障礙環境的重要以及社會共融的價值，期盼藉由運動會鼓勵更多身心障礙朋友走出戶外、參與社會，進而帶動大眾對運動平權的重視。