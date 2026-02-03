投醫慶新春 春聯揮毫、版印年畫齊登場

南投醫院慶新春，邀請「快樂書法班」現場揮毫發送。(圖：南投醫院提供)

▲南投醫院慶新春，邀請「快樂書法班」現場揮毫發送。(圖：南投醫院提供)

農曆春節將至，為營造溫馨就醫環境並與民眾共迎新歲，衛生福利部南投醫院三日舉辦「迎春送喜：春聯揮毫暨版印年畫」活動。現場邀請書法老師與錦春堂文化基金會進駐，免費贈送充滿墨香的春聯與傳統版畫，搭配藝術走廊同步展出的馬年應景書法展，讓冷冰冰的醫院瞬間充滿濃厚年味與藝術氣息。

活動特別邀請由陳秀琴、陳鳳岩、唐憲德及廖再益等老師組成的「快樂書法班」親臨現場。書法家們運筆如龍，將對新年的期許化作一幅幅紅潤喜氣的春聯，供民眾免費索取。

廣告 廣告

院方更別出心裁，力邀「財團法人錦春堂文化基金會」現場展示版印年畫。精美的門神拓印與生動的馬年生肖圖騰，吸引大批候診民眾駐足圍觀。錦春堂文化基金會梁志忠執行長表示，希望藉由推廣台灣在地文化資產，讓大眾在現代醫療環境中也能體驗傳統年俗樂趣，並祝福每位民眾在新的一年平安健康。

除了藝文賀歲，院方亦結合廉政宣導，舉辦「馬上廉潔，幸福起點」活動。透過反貪倡廉的社會參與，向民眾推廣行政透明、圖利與便民之辨析，並宣導貪污零容忍等施政理念。現場透過互動方式傳遞廉政檢舉專線，呼籲社會大眾與政府攜手創造誠信透明的優質環境。

南投醫院莊宗芳代理院長表示，衷心感謝南投縣政府文化局書法進階班、快樂書法班及錦春堂文化基金會的鼎力支持。除了當日的揮毫活動，醫院藝術走廊即日起亦展開為期兩個月的書法特展，展出多幅以「馬」為主題、巧妙結合字體與圖案變化的墨寶。

莊代理院長強調，希望透過藝術的渲染力，舒緩民眾就醫時的焦慮，並給予就醫民眾與家屬最誠摯的新年祝福。民眾在候診或等待檢查之餘，不妨前往藝術走廊，近距離感受這場匯聚文化與溫暖的視覺饗宴。