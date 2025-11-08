投醫攜手南投YMCA辦樂活人生藝術展

南投醫院攜手南投YMCA舉辦樂活人生藝術展，烏克麗麗快閃揭開溫馨序幕。(圖：南投醫院提供)

衛福部南投醫院攜手南投縣基督教青年會（YMCA）樂齡健康活力中心，於院內藝術走廊舉辦「樂活人生藝術展」，當天由烏克麗麗快閃表演揭開序幕。活動現場擺放了長者們充滿創意與色彩的畫作，搭配溫馨悠揚的樂聲，為醫院空間注入一股藝術與人文氣息，吸引眾多醫護人員與就診民眾駐足欣賞。

開幕表演由郭尚諺老師帶領八位將近七十歲的樂齡學員登場，合奏〈小小世界〉、〈Do Re Mi之歌〉及〈望春風〉三首膾炙人口的歌曲。學員們以自信穩健的台風與溫暖的神情演奏，贏得現場熱烈掌聲，展現出銀髮族的無限活力與對生命熱情。院方邀請民眾走進藝術走廊，細細品味長者們以畫筆與心意描繪出的生活美學，一同感受「樂活人生」的動人風采。

南投YMCA自921震災後投入重建工作，長期關懷社區長者福祉，二十多年來服務內容日益多元，包括長照2.0社區整合型服務中心(A單位)、樂齡健康活力中心、居家照顧服務、日間照顧服務、交通接送、送餐服務、巷弄長照站等，提供長者不同需求的服務，南投YMCA在地推動老人福利方面不遺餘力。

此次參展的樂齡健康活力中心，透過藝術學習、運動活動及人際交流課程，協助長者在社區中培養健康、快樂與自信的生活態度。展出的作品涵蓋書法、蠟筆畫、素描、粉彩及紙雕等多元類型，呈現長者豐富的創作能量與生活美學。

南投醫院洪弘昌院長表示，現代人生活步調緊湊，透過欣賞藝術作品，不僅能調整節奏、紓解壓力，也能在候診過程中獲得心靈療癒。同時，這樣的展覽亦讓長輩們的創作獲得肯定與鼓勵，為醫院注入更多關懷與溫暖。