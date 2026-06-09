投顧子公司合併來了！ 台新新光金投顧董事會通過合併計畫

夏天到了，芒果產量也漸漸增多，台灣的愛文、金煌芒果不少人吃過後稱讚鮮甜。而印度也有產芒果，日前當地女子買了10公斤回家吃，這批芒果號稱天然、不含化學物質，外觀也漂亮，但她吃了後發現「一點味道都沒有」，回去找攤商反映，對方馬上退錢，讓她發文質疑當地農場的品質，以及主打「有機」的行銷標語。

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