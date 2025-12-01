投顧看台股明年樂觀情境挑戰34000點 台積電股價上看2200元

美股四大指數上周五全面收紅，但牽動AI概念股信心的輝達逆勢下跌，台北股市今天(1日)在台積電尾盤遭摜壓下，指數下跌283點，跌幅1.03%，收27342點。國內投顧分析明年台股走勢，指出市場若對龐大的AI算力交易由懷疑轉為樂觀，台股可望挑戰34,000點，屆時台積電股價也將衝破2200元大關。

台北股市挑戰3萬點指數關卡，近期在金融圈被熱烈討論。國泰金控總經理李長庚日前受訪表示，無論是NVIDIA的繪圖處理器(GPU)，或是Google的張量處理單元(TPU)，台灣都是全球最大的生產基地與元件供應鏈，只要AI的熱度與應用持續不墜，台灣在全球科技產業中將會是最大受益者。他認為，台股3萬點並不是夢。

富邦投顧董事長陳奕光則以台股籌碼面分析，估計台灣明年超額儲蓄可望突破新台幣5兆元大關、達5.1兆，達到歷史新高，成為支撐台股的主要動能，加上定存利率仍低，資金有機會流入股市或ETF市場，推升股市。

他也認為，2026年台股將走出2025年對等關稅及新台幣大幅升值陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股上市櫃公司獲利將由2025年的4.41兆成長至5.3兆，年成長達到20.2%。

陳奕光也分析明年台股最樂觀的情境，認為如果市場對龐大的AI算力交易由懷疑轉為樂觀，台股可望挑戰34,000點，屆時台積電股價將來到1979元或2234元，取決於當時大盤指數只靠台積電上漲，或是台積電加上半導體以及AI同步上漲。陳奕光說：『(原音)應該是從今年的獲利去反映到明年的配息，那明年的獲利預測，AI部分成長22%，金融股成長7%，原物料部分預計成長20%。所以如果扣除台積電，台股指數現在16000，乘以1.2就是非電子部分的上漲的點數，另外，11000點(台積電貢獻)乘以1.22的話，加起來其實台股的這個指數位置應該是有機會至少碰到32000以上的機會。』

但有樂觀情境，也有悲觀情境，陳奕光認為，明年台股還是會在泡沫與理性之間拉鋸，當市場對於AI投資獲利回報時間過長而失去耐心時，台股可能下探24500點，屆時台積電股價將回測1088元或1218元。(編輯：許嘉芫)