投顧：台股爆量短線籌碼過熱 提防行情震盪

（中央社記者吳家豪台北8日電）美國金融股走弱，投資人轉向人工智慧（AI）概念股，輝達及Alphabet走高，但台積電美國存託憑證（ADR）跌2.67%。投顧指出，台股昨天爆出天量，短線籌碼過熱，加上北京要求部分中國公司暫停訂購輝達H200晶片，將影響投資人情緒，雖多頭格局尚未破壞，仍須提防行情震盪。

美股道瓊工業指數7日下跌466.00點或0.94%，收報48996.08點；標普500指數下挫23.89點或0.34%，收在6920.93點；以科技股為主的那斯達克指數上漲37.11點或0.16%，收23584.28點；費城半導體指數下滑76.06點或0.99%，收7574.87點。

台股7日回檔，台積電股價連續多日創高後休兵，資金流向記憶體及落後補漲族群，終場加權指數下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交值爆出新台幣8530.07億元，創歷史新天量。三大法人合計賣超360.43億元，其中，自營商買超22.79億元，投信賣超84.51億元，外資及陸資賣超298.71億元。

產業訊息方面，記憶體市場供不應求，鈺創及旺宏公布單月營運轉虧為盈，鈺創2025年12月每股純益0.31元，旺宏2025年11月每股純益0.04元。

記憶體控制晶片廠群聯自結2025年12月營收新台幣87.12億元，第4季營收227.99億元，同步創下歷史新高；2025年總營收首度突破700億元關卡，達726.64億元。

隨著AI機房大量建置，帶動散熱需求，散熱大廠奇鋐公布2025年全年營收新台幣1396.39億元，年增94.59%，改寫歷史新高，年度營收首度衝破千億元大關。奇鋐旗下子公司富世達也切入液冷散熱的水冷頭等零組件市場，2025年營收達124.13億元，年增51.62%，續創歷史新高。

伺服器機殼大廠勤誠公布2025年全年營收新台幣220.01億元，首度衝破200億元大關，年增51.55%，創歷史新高。（編輯：楊凱翔）1150108