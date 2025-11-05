投顧：台股相對抗跌 尋求新利多關注輝達財報

（中央社記者江明晏台北5日電）台股今天終場跌399.5點，守住月線，並回補2個多方跳空缺口，三大法人同步賣超，外資賣超逾575億元，賣超台灣50居冠，也調節台積電逾3萬張。投顧分析指出，亞股今天盤中大跌，台股漲多面臨修正，但相對抗跌，後續將關注輝達財報與是否有更多新利多題材。

台股今天開低震盪，盤中一度跌743點，下探27373點，但隨後跌勢收斂，終場跌399.5點，收在27717.06點，守住月線約27653點，留344點的長下影線，回補10月27日、29日2個多方跳空缺口，成交值新台幣5894.69億元。

廣告 廣告

亞股今天盤中大跌，日股與韓股終場跌勢收斂至2%左右。

三大法人外資及陸資、投信、自營商今天同步賣超，合計賣超649.45億元。其中，自營商賣超61.61億元，投信賣超12.57億元，外資及陸資賣超575.27億元。

值得注意的是，外資連4個交易日賣超，累計賣超逾1000億元，自營商則連續3個交易日賣超，投信由買轉賣。

根據公開資訊指出，外資今天賣超前10名清單中，台灣50（0050）居冠，外資賣超逾10.1萬張、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）分居2、3名，賣超張數皆逾4.4萬張，其餘依序為台積電、中鋼、友達、鴻海、凱基金、南亞科、元大高股息（0056）。其中，外資賣超台積電3萬801張。

外資買超前10大名單中，由復華富時不動產（00712）居冠，外資單日買超逾2.2萬張，位居第2的是力積電，外資買超逾2.1萬張，接續為元大金、華榮、台新新光金、聯電、國巨*、永豐金、中工、群創。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社訪問時表示，台股自今年4月低點以來已大漲約1萬1000點，漲幅達64%，漲勢相當驚人，近期台股指數在高檔區間震盪，出現部分獲利了結的賣壓，而美股今天下挫，AI族群與費城半導體指數同步修正。不過，他指出，台股仍有基本面支撐，加上前幾個交易日已有回檔，跌勢相對顯得抗跌。

展望後市，黃文清分析，目前台股進入整理階段，若要進一步上攻確實存在壓力，資金可能轉向低基期族群，如觀光與軍工概念股。他強調，這波修正不代表多頭趨勢結束，但短線漲多回檔是必然現象，後續可關注11月19日輝達財報公布的結果，這將影響AI族群的後續走勢。

亞股今天盤中大跌，兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股原本就短線漲多，面臨28000點整數關卡壓力，但台股今天走勢相對抗跌，終場跌點收斂，後續指數將進入高檔震盪整理階段，由於川習會後的訊息都已樂觀解讀，並提前反映，台股需要更多利多題材，才有望支持台股漲勢再起。（編輯：楊凱翔）1141105