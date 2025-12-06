投高商科技藝競賽成績斐然 勇奪1金手3優勝

南投高中商科技藝競賽百分百獲獎率。（南投高中提供）





114學年度全國高級中等學校學生商科技藝競賽成績公布，國立南投高中在全國136校519位頂尖好手同場競技中，表現耀眼，參加4項職種全數獲獎，勇奪一金手獎與三優勝，展現南投高中在技職教育與學長的協助、傳承精神與實力。

南投高中多年來一直有教師一路陪伴、學長指導爭取殊榮的傳統，歷屆參賽都展現優秀的實。

家長會長向恒達（左起）、主任劉興能、陳俞愷同學、校長廖倉祥。(南投高中提供）





電子商務科同學陳俞愷榮獲程式設計組金手獎全國第2名。他表示，備賽過程中深獲劉興能主任、李政誼老師、李冠賢主任及黃阿秀老師的等師長的悉心指導、支持與照顧，讓他備感溫暖。他也特別感謝校長、羅珮恕導師及已升大學仍持續提供技術協助的學長邱重袁。自高一起便投入練習的他深刻體會到「三年磨一劍」的精神，並表示這段時間的閉關訓練與勇於提問收穫良多。

同為電子商務科的李銘樂同學於文書處理職種榮獲優勝。感謝師長的指導以及在比賽期間一路陪伴，協助突破練習難題，並強調透過課堂中實際模擬各種環境，再加上學長分享的比賽心態，讓他能更穩健的面對競賽並取得佳績。

應用英語科陳譽同學於職場英文項目中獲得優勝。他表示特別感謝李如惠老師、邱碧霞導師及校內師長同學的鼓勵，使他從原先的抗拒，逐步在練習與回饋中找回自信，最終成功在賽場上發光。

美工科楊原一同學則在電腦繪圖職種奪得優勝。他感謝實習處、游禮鍵主任及各任課老師的細心指導，還有班級同學的鼓勵。在指導老師的耐心協助下，得以全力投入比賽，未來將持續努力，邁向更高目標。

南投高中校長廖倉祥表示，此次100%獲獎的亮麗成績，來自學生的努力與堅持，更來自教師團隊全方位的專業投入。南投高中將持續深耕技職教育，協助每位學生發掘潛能、展現技能，在未來的舞台上綻放更耀眼的光芒。



