投「反罷免」可換公假或千元大鈔！ 名酒吧闆娘涉選罷法慘了

知名酒吧老闆蘇女因選罷法遭到起訴。（圖／翻攝畫面）

位於台北市信義區的知名酒吧Alchemy Bar與OPIUM的老闆蘇姓女子，為讓「第11屆立法委員及新竹市第11屆市長罷免案」不通過，竟在與同事間布達工作訊息的群組中用換取公假或1000元獎金鼓勵員工投下反罷免。台北地檢署今（1月16日）偵結此案，依違反公職人員選舉罷免法起訴蘇女。

台灣2025年掀起大罷免行動，由於2024年間立法院之間的政黨紛爭不斷，最後在地方公民團體動員下，集結為台灣歷來最大的集體罷免案，共計有32案成立，但最終卻以無人被成功罷免的「大失敗」告終。

蘇女為知名酒吧Alchemy Bar與OPIUM的老闆，她於2025年6月23日在工作群組中寫道「7/26有資格的，去投票『反罷免』可以跟姊領一天的公假或1000元獎金喔！（記得要偷拍給我看喔）要投『反罷免』！感恩！」等文字，涉嫌違反選舉罷免法，對於有投票權之人行求賄賂而約其為一定之投票權行使罪遭到台北地檢署起訴。

