投10億購豪華遊艇疑為跨國洗錢 北檢聲押禁見玄古負責人王俊國

台北地檢署查出太子集團曾以香港博高公司名義購買4艘遊艇，並停泊於台灣基隆碧砂漁港，負責管理遊艇的便是博高公司負責人吳宜家。另外玄古管理顧問公司負責人王俊國涉犯替太子集團洗錢並將現金轉交給天旭公司。北檢12月9日指揮第4波搜索行動，拘提包含吳女、王男等6名被告並查扣1300萬元。檢方複訊後，於今日（12月11日）凌晨聲押禁見王俊國。

香港博高公司登記負責人吳宜家原先被諭知以300萬元交保，但因為湊不齊保金，檢方於昨日晚間降保至270萬元，並限制住居、限制出境出海，實施科技監控。至於吳女的丈夫吳柏毅同時也是香港博高備位董事以100萬元交保，限制出境出海。

其餘被告包括遊艇船長黃慶德以80萬元交保，限制出境出海；玄古管理顧問公司行政人員傅璻如60萬元交保，限制出境出海；玄古公司第二任負責人許晉碩30萬元交保，限制出境出海。

專案小組追查發現，太子集團在台設有現金流組織，並由玄古管理顧問公司負責人王俊國將太子集團的犯罪所得供天旭公司使用。另外，博高公司則為了洗錢，投入將近10億元購買4艘遊艇，並以玄古管理顧問公司招募員工管理船隻。不過，其中3艘遊艇在案發以前就陸續遭到變賣，最後1艘也於今年駛離台灣。

