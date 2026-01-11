投114年冬季暨全國冬片茶頒獎

一一四年冬季茶評鑑，凍頂烏龍組特等茶王（大勝製茶場）獲頒匾額。（記者蔡榮宗攝）

▲一一四年冬季茶評鑑，凍頂烏龍組特等茶王（大勝製茶場）獲頒匾額。（記者蔡榮宗攝）

南投縣茶商業同業公會主辦的「一一四年冬季暨全國冬片茶比賽茶」及「全國冬片製茶競賽」頒獎典禮，十一日上午十時於名間鄉松柏嶺李氏家園隆重登場。由公會理事長陳嘉銘主持，常務監事陳國亮、總幹事林奕宏及全體理監事熱情迎賓，典禮在三光國中絲竹團悠揚的樂音中揭開序幕，現場更有盛大的「特等茶開罐儀式」與「茶合天下」品茗活動。

活動現場氣氛熱絡，在頒獎典禮前，特別安排了隆重的「特等茶王開罐儀式」，在眾人見證下開封今年度的茶王，並當場成為「特等茶王品茗-茶合天下」活動的主角，由南投縣松嶺茶藝文化協會及南投縣中華松嶺無我茶會茶師，展演專業茶席，並透過司茶人精湛的技藝，將今年度得獎好茶的色、香、味完美呈現，讓現場嘉賓在絲竹樂聲中，細細品味南投好茶獨特韻味。

農業處長蘇瑞祥指出，天候考驗，晴朗製茶期造就絕佳風味。

今年五組特等茶王獎皆具獨道特色，凍頂烏龍組（大勝製茶場），香氣細緻花果甜香，茶湯琥珀明亮，甘甜韻足。凍頂金萱組（大眾茗茶）具標誌性奶香與果甜香，甘醇甜爽。凍頂翠玉組（慶元茗茶）散發七里花香，滋味富含活性。凍頂四季春組（慶元茗茶）呈現野薑花甜香，鮮甜甘醇。冬片茶王（曉江堂）水色蜜綠清澈，具濃郁清花香與冷韻特色。

典禮同步同步頒發由名間鄉公所於去年十二月舉辦的「全國冬片茶製茶比賽」前三名，分別是冠軍吳啟銘（宜蘭縣礁溪鄉農會）；亞軍王翰揚（新北市坪林區農會）、吳嘉晉（竹山鎮農會）；季軍葉孟展（水里鄉農會）、許郁仁（苗栗縣頭份市農會）、李易融（嘉義縣梅山鄉農會）。