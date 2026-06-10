投89線落石頻傳！幸福巴士停駛 日月潭水位上升還要等
南投縣由豪雨轉為大雨，不過市區自清晨起仍持續降雨，而且雨勢不小。前一日停班停課的仁愛鄉，因投89線多處路段出現落石及坍方，發祥村辦公室宣布停駛力發線幸福巴士。而連日豪雨帶來泥沙，日月潭上游水庫仍需時間沉澱泥沙，暫未放水，也未讓日月潭恢復748.45公尺滿水位。
南投縣10日恢復正常上班上課，但山區因土石含水量過高，仍陸續出現落石及土石泥流。其中，投89線多處路段出現零星落石，為保障村民及駕駛安全，力發線幸福巴士採預防性停駛，至於恢復通車時間將另行公告。
日月潭因連日降雨，水庫蓄水率已提升至81％。不過根據8日至10日每日上午7時的統計資料，水位皆維持在745.10公尺至745.24公尺之間，變化幅度有限。日管處表示，豪雨為上游地區帶來大量泥沙，水庫為維持水質，通常會待泥沙沉澱後再進行放水。目前日月潭水位主要仰賴降雨挹注，待上游水庫完成泥沙沉澱並恢復放水後，水位才可望進一步明顯上升。
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