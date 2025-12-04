抖內女主播欠一屁股債 陸軍中士竟洩露國家機密換報酬求刑12年

台灣高等檢察署。廖瑞祥攝



在陸軍某單位擔任運輸士的孫姓中士，因為沈迷觀看網路直播，砸重金抖內女直播主，欠下一屁股債，沒想到孫男為了還債竟被利用，提供軍中機敏資料換取報酬，台高等檢察署調查後認為孫男涉犯《陸海空軍刑法》、《國家機密保護法》、《貪污治罪條例》等罪，依法起訴並求處12年徒刑，同時將在押的孫男送審台灣高等法院，經法院裁定繼續羈押。

據了解，2022年11月至12月間，孫姓中士在部隊服役期間，因為沈迷網路直播，還鍾情一位俏麗直播主，本來就沒幾個錢的他，竟然借錢裝闊砸重金抖內，最後欠下一屁股債，無力償還。

沒想到孫男欠債被有心人盯上，受暱稱「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人利誘提供任職單位內可取得的機密資料，並約定以新臺幣或虛擬貨幣為報酬，孫男以手機拍攝國家機密及軍事機密的相關資料後傳送洩漏給「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人，並因此獲取數萬元報酬。

台高檢署獲報後，指揮馬祖憲兵隊及國防部軍事安全總隊共同偵辦，將孫男拘提到案後向法院聲押禁見獲准，並在今(12/4)日全案偵結，認為孫男涉嫌違反《國家安全法》第2條第2款、第3款、第7條第2項、第3項、《刑法》第109條第1項、第111條第1項、《陸海空軍刑法》第20條第1項、第22條第1項、《國家機密保護法》第32條第1項、第34條第1項及《貪污治罪條例》第4條第1項第5款等多項罪嫌，依法提起公訴。

檢察官認為，孫男為軍職人員，與國家具有信賴關係，對國家負有忠誠義務，理應具備敵我意識及保密防諜觀念，僅為貪圖區區數萬元竟洩漏交付國家機密及軍事機密予他人，罔顧國家安全，殊屬不該，因此建請法院從重量處有期徒刑12年，以示儆懲。

