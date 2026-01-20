抖內幕！雷虎科技老董為什麼要告網紅Cheap？ 一句「乾爹贊助」燒出求償1億元官司

雷虎科技董事長陳冠如也很想知道，Cheap所說的「本集有乾爹贊助!!」，乾爹是誰？

Cheap（鄭才暐）於YouTube影片「樂天桃猿被窮養的真相」，一開始在資訊欄標註「本集有乾爹贊助!!」，事後雖悄悄刪除，但雷虎科技律師函點出為賺取贊助內，配合有心人士，在影片中影射多家上市公司掏空、內線交易，被影射的當事公司之一的雷虎科技不忍了決定提告，並求償1億元。

雷虎科技董事長陳冠如接受《鏡報》專訪時表示，該影片不僅點名、影射到雷虎科技，暗示涉及掏空、內線交易等重大金融犯罪，已非單純評論，而是抹黑，影響公司聲譽與股價，波及股東權益，「這條紅線不能退讓」。

雷虎科技指出，已於2026年1月19日委託天衡國際法律事務所李秉錡律師，對YouTuber鄭才暐（網名CHEAP）提起刑事告訴，內容包括涉嫌違反證券交易法等罪嫌，並同步提起民事求償新台幣1億元。

根據律師聲明，雷虎科技經營團隊一向遵守證券交易法規，近年更全力投入無人機與軍工產業發展，獲得市場與股東支持。公司也強調，言論自由是民主社會的重要基石，但若有不實資訊影射上市公司，刻意影響股價與市場信心，將依法究責。

聲明並指出，鄭才暐事後辯稱影片內容為「口誤」，甚至改口稱陳冠如係投資雷虎生技而非雷虎科技，然實際上，陳冠如係以雷虎科技法人代表身分擔任雷虎生技董事長，並未以個人名義投資。律師認為，相關說法一錯再錯，顯示傳遞假訊息的動機明確。

雷虎科技董事長陳冠如強調，網紅影片影射上市公司涉內線、掏空已踩紅線。



