抖內直播主欠債！洩馬防部情報撈6萬淪共諜 前中士出庭苦笑：我被騙了

在陸軍馬防部擔任運輸士的中士孫楚荃，2022年底迷上網路直播，砸重金抖內一名俏麗直播主，賠光所有積蓄後，為了償還地下錢莊債務，竟將馬防部「作戰計畫」等機敏資料提供給暱稱「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等網友，前後收取6萬元報酬，反遭台灣高檢署聲押獲准並起訴求刑12年。高院今天首度開庭，孫男戴手銬穿囚服狼狽現身並沿路碎念，他苦笑直嘆「我真的是被騙了」。

檢方查出，孫楚荃在2022年11月至12月間服役期間，因為沈迷網路直播，還鍾情一位俏麗直播主，他花光薪水和積蓄後轉向地下錢莊借錢，卻裝闊加碼重金抖內，最終欠下一屁股債，無力償還。

據悉，孫楚荃為了還債四處借錢，而網路上暱稱「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」的網友趁機利誘，建議他拿單位裡的機密資料換錢，雙方約定用台幣或虛擬貨幣作為報酬。孫男陸續用手機翻攝包括作戰計畫等軍方機敏資料，再以通訊軟體傳送給對方，前後只收取6萬元，卻吃上重罪。

台灣高檢署獲報後，去年指揮馬祖憲兵隊及國防部軍事安全總隊共同偵辦，檢察官拘提孫男後聲押獲准，全案於去（2025）年12/4偵結，檢察官認定，孫楚荃涉嫌《貪污治罪條例》、《國家安全法》、《陸海空軍刑法》及《國家機密保護法》等多項罪嫌。

檢方痛斥，孫男身為軍職人員，對國家負有忠誠義務，理應具備敵我意識及保密防諜觀念，竟為了貪圖區區數萬元就洩漏交付國家機密及軍事機密給他人，明顯罔顧國家安全，因此從重求刑12年。

孫男移審高院後被裁定續押3個月，高院今天首度提訊他出庭，昔日的威武軍官慘淪戴手銬的共諜，他出庭時向執勤法警露出苦澀笑容，大嘆「我真的是被騙了」。高院今天採不公開審理，庭訊僅半小時就結束。

