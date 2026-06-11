抖內破萬變老婆？「榜一大哥」笑納福利電梯勾肩女直播主、TikTok放親臉照 人夫氣炸離婚

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直播間「榜一大哥」勾肩女直播主、TikTok放親臉照，挨告侵害配偶權。示意圖

高雄連姓男子不滿妻子鍾女擔任直播主期間，與打賞金額最高的「榜一」陳姓男粉絲高調交往，甚至帶回家中親暱互動，一氣之下協議離婚，並向陳男提告求償60萬元。但法院審理後認定陳男當時不知道鍾女已婚，缺乏侵害配偶權的故意，判他免賠。仍可上訴。

連男主張，他與擔任直播主的妻子鍾女於2022年底結婚，但他因工作關係不常在家。去年他偶然發現妻子與陳姓男粉絲有曖昧，陳男不僅在TikTok帳號公開放上與妻子的親密合照，還在直播間留下「別欺負我老婆」、「下次讓妳10個月不來」等影射懷孕與性行為的曖昧言論。

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連男隨即調閱家中監視器，驚見陳男曾大喇喇開著雙B車出入他家，並在電梯內與妻子牽手、搭肩舉止親暱。一氣之下找妻子攤牌，最後在去年9月協議離婚。

連男不甘婚姻破碎、飽受背叛痛苦，遂依民法侵害配偶權規定，向陳男求償60萬元。對此陳男抗辯指稱，他是在網路直播平台上認識鍾女，兩人純粹是粉絲與偶像的關係。還說女方在直播畫面上看起來像是單身，也曾委託他幫忙處理與「前男友」的糾紛，使他一直認為對方未婚。

陳男強調，自己身為直播間打賞最高的「榜一」，直播過程因為「偶發的優越感」，進而說出一些「虎狼之詞」，僅屬較為粗俗的直播文化，並非蓄意侵權。至於連男指稱他出入住所及電梯內的肢體接觸，也只是朋友間的戲謔互動，進入屋內也沒看到任何男性用品，確實不知道對方有家室。

法院審理後認為，連男雖提出屋內擺有婚紗照等證據，但經傳喚連男家人，證人均證述該物品放在電視後方，大門進去一時間看不到；且女方若有意隱瞞已婚身分，極可能在陳男造訪前將小物遮蔽。此外，女方也拒絕出庭作證，法官因而認定連男舉證不足，判他敗訴。



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