抖抖！ 虱目魚剖開曬一夜干 曝曬2小時魚肉竟然在抖

你相信嗎，居然有魚捕撈上岸、宰殺到切片後，魚肉片還在不停顫動？台南一位民眾買魚回家做一夜干，不料其中一條魚已經被剖開晾曬兩小時以上，竟在太陽底下不斷顫抖，嚇得里長將魚拿去放生，不過專家推測，很可能是魚體內死亡後的化學反應，才會造成肌肉跳動。

台南一位民眾買虱目魚回家處理做一夜干，居然有一條魚不斷顫抖，嚇壞民眾。（圖／民視新聞）這塊太陽底下的虱目魚，正準備晾曬成一夜干，但這塊魚肉下方的組織，卻不停抖動。台南市七股區龍山里長王文財：「抓起來冰在冰桶裡面，也冰超過10小時了，竟然宰了之後，宰了曬太陽兩小時，還會抖動看了也毛毛的。」連續拍攝超過兩分鐘，這塊魚肉仍規律的抖動，讓買魚來做一夜干的民眾，整個發毛。台南市七股區龍山里長王文財：「搓鹽搓完在這邊曬太陽，已經曬差不多兩小時了，我打算來幫牠翻面的時候，怎看到這條魚還在震動啦，讓我看了感覺怪怪，看了怪怪沒有遇過這種情形，所以那尾魚我唸了好話之後，我又把他放生了。」

魚被解剖後還不斷顫抖，養殖專家說，應該是魚體死亡後，產生的化學反應。（圖／民視新聞）王里長外頭空地，晾曬著一大排烏魚子跟一夜干，他透露平時常常抓魚、殺魚跟製作一夜干，但晾曬這塊魚片時，從撈捕虱目魚、處理跟曬乾已經過了十幾個小時，又在太陽底下曝曬超過兩小時，加上現場並沒有風，魚肉顫抖的樣子，宛如這條魚還活著一樣，讓他嚇得拿直接去放生，不敢繼續製作。養殖業者李堂銘：「為了保持魚皮完整，所以我們在先水中先把牠電死，打入水冰後，所以牠的神經沒有放輕鬆，曬太陽回溫之後，神經放輕鬆後所以就會顫抖。」國立台南海事養殖科主任宋晟銘：「就是生物在死掉之後，鈣就會不斷被釋放出來，然後鈣就會和粗絲的，那個肌鈣蛋白做結合，拉扯的一個現象，所以就會出現像你所看到，跳動的這樣一個過程。」養殖專家說，應該是魚體死亡後，產生的化學反應。但魚片被剖開還會跳動的離奇現象，真的是自然現象，還是另類玄學？專家各有看法，也引發熱烈討論。

