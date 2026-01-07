抖抖！虱目魚死透10小時還跳顫專家：非靈異

製作美味的虱目魚一夜干，竟然遇到死魚「復活」的驚魂記。（圖／東森新聞）





製作美味的虱目魚一夜干，竟然遇到死魚「復活」的驚魂記。台南市龍山里里長王文財日前製作虱目魚料理時，發現其中一尾虱目魚在經歷剖腹去臟、清洗醃製，甚至日曬兩個小時後，魚身肌肉竟然還在不斷抽動。這詭異的景象讓里長心裡發毛，趕緊將魚丟棄；不過專家指出，這其實是自然的生物反應，與靈異現象無關。

虱目魚一夜干以其保留魚肉鮮味並增添鹹香口感而聞名，是當地的特色美味。龍山里里長王文財日前購入十多尾新鮮虱目魚準備自行醃製，這批魚獲是清晨三點從魚塭捕撈後立即冰存，他在上午十點進行宰殺與醃製作業。不料，在日曬約兩個小時後，里長與家人驚見其中一尾已經被剖開肚子、清理乾淨的魚，肌肉仍在不明原因地跳動。

面對眼前的景象，王文財與家人難掩驚恐，直呼這條魚明明已經「往生」近十個小時，且經過冰鎮冷卻，怎麼可能還會動。王文財表示，看著魚肉不斷抖動實在覺得「毛毛的」，為了求心安，他最後決定將這尾魚丟棄，甚至還對著魚唸上幾句好話，祈禱牠下輩子投胎別再當魚，以此化解心中的不安。

針對此特殊現象，有養殖業者推測，可能是魚隻在被急速冷凍的過程中，神經尚未放鬆，導致魚肉仍處於緊繃狀態。不過，國立台南海事養殖科主任宋晟銘則提供了科學觀點。宋主任解釋，這純屬魚類死亡後的化學反應，主因是鈣離子的釋放。

宋晟銘進一步說明，生物死亡後體內的調節機制失常，導致鈣離子不斷被釋放出來，並與肌肉中的肌鈣蛋白結合；這種結合會引發粗絲與細絲蛋白之間的拉扯現象，外觀上就會呈現出民眾所看到的肌肉跳動。

專家強調，虱目魚在死後二十四小時內，都可能出現這類肌肉收縮的情況，這反而是魚肉新鮮的證明，絕非靈異事件，民眾若遇到類似情形無須過度驚慌。

