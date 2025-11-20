抖音、小紅書演算法 教育部：易推送有害內容 致青少年不滿意身形
教育部次長劉國偉坦言抖音「禁不了」從加強素養教育著手
教育部今天（20日）到立法院做專題報告，引用海內外研究指出，抖音、小紅書等平台演算法，易推送有害內容給對減重有興趣民眾，導致青少年不滿意身形，也易陷入「資訊繭房」中。教育部已在台灣學術網路阻擋抖音、小紅書等短影音網站（含抖音76筆及小紅書25筆網址），以降低接觸不當資訊的風險。
教育部次長劉國偉今天到立法院教育及文化委員會做「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」專題報告，引述多篇海內外研究指出，TikTok（抖音）搜尋結果中含有較多錯誤資訊，容易推送自傷相關影片，給對減重有興趣的帳號，其中包含許多飲食失調、對自己身形不滿的負面訊息，已被證實會導致青少年的身體滿意度降低、負面情緒升高。
國際特赦組織（Amnesty International）研究指出，TikTok的演算法，易將青少年引導至美化抑鬱、自殘等的「兔子洞」中，讓青少年一旦進入某一主題，便不斷深入探索更多相關內容，而難以脫離。
英國研究也顯示，由於TikTok已成為英國12至15歲青少年的主要新聞來源，平台的資訊品質與系統透過演算法，導致使用者只接觸到相似資訊的「資訊繭房」效應。
劉國偉指出，由於上述風險，英國、印度、愛爾蘭已對TikTok等平台採取較嚴厲措施，包括禁用與裁罰等；歐盟委員會也曾勒令停止具高度成癮風險的「任務與獎勵」功能。
教育部為保護中小學學生，避免在校存取不當內容，已在台灣學術網路阻擋抖音、小紅書等短影音網站（含抖音76筆及小紅書25筆網址），以降低接觸不當資訊的風險。另外，依照今年9月通過的資通安全管理法，公務機關不得使用TikTok、小紅書等危害國家資通安全產品。
不過，中國國民黨籍立委柯志恩指出，學術網路雖然封鎖了抖音（含TikTok）、小紅書等短影音網站，但學生自己攜帶的手機有「吃到飽」，可以連上網路，照樣能在校內觀看相關平台。
對此，劉國偉坦言「禁不了」，隨後在回應國民黨立委萬美玲時，劉國偉進一步表示，教育部只能管到學術網路，其他沒有辦法。但劉國偉強調，會從媒體素養教育著手，協助青少年辨識假訊息，強化網路個資安全，也會持續透過教師研習、專業社群等管道，提升教學知能並充實教學資源。
（責任主編：莊儱宇）
Yahoo奇摩關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。若需相關協助，請撥打下列專線
※ 衛福部24小時安心專線：1925（依舊愛我）
※ 衛福部各縣市衛生局免費心理諮商服務專線
※ 衛福部15-45歲心理健康支持方案官網
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※ 男性關懷專線：0800-013-999
※ 家庭教育諮詢專線：412-8185
其他人也在看
抖音、小紅書成青少年風險來源 教育部列管但難禁用個人設備
立法院教育及文化委員會20日邀請劉國偉進行「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」專題報告。教育部指出，國內外研究顯示，TikTok與小紅書等短影音及社群平台內容與演算法，容易推送自傷相關影片，以及錯誤資訊誤導青少年，對未成年學生的身心健康...CTWANT ・ 3 小時前
北車商場⋯金雞母或雞肋 看台鐵條件開多高
台北車站商場將重新招標，目前看來競爭者眾，有意願的業者，都看好作為全台人流量最大的車站，台北車站商場有人潮保證，招商難度相對較低，標下等於是得到一隻金雞母，但有業者分析，如果台鐵開出條件過高，業者恐也得精算，到底是標到金雞母、還是雞肋？聯合新聞網 ・ 1 天前
數位工具包助家長過濾不當內容 立委指瀏覽偏低
（中央社記者陳至中台北20日電）教育部今年5月聯合3大電信商，提供免費的數位工具包，協助家長設置孩童手機使用時間、過濾不當內容。最新統計，目前已有1.5萬人瀏覽，立委認為還有進步的空間。中央社 ・ 19 小時前
防範不當短影音對青少年影響 臺灣學術網路阻擋抖音、小紅書
教育部今天(20號)到立法院就「如何防範不當之短影音及社群平臺兒少內容，加強數位及媒體素養」進行專題報告，引用海內外的研究指出，像是抖音、小紅書等平臺演算法，容易推送有害內容給對減重有興趣民眾，也容易國立教育廣播電台 ・ 22 小時前
教部：抖音易推送有害內容 致青少年不滿意身形
（中央社記者陳至中台北20日電）教育部今天到立法院做專題報告，引用海內外研究指出，抖音、小紅書等平台演算法，易推送有害內容給對減重有興趣民眾，導致青少年不滿意身形，也易陷入「資訊繭房」中。中央社 ・ 1 天前
今彩539第114280期開獎
（中央社台北19日電）今彩539第114280期開獎，中獎號碼28、20、11、31、03。3星彩中獎號碼742，4星彩中獎號碼5513。中央社 ・ 1 天前
2026短影音行銷成品牌主戰場，內容製作 × AI工具 × 投放策略全進化
進入 2026 年，短影音已不再只是社群曝光工具，而 […] 這篇文章 2026短影音行銷成品牌主戰場，內容製作 × AI工具 × 投放策略全進化 最早出現於 行銷人。行銷人 ・ 1 天前
網紅校園直播爭議 林月琴籲教育部、數發部正視問題
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 網紅賓賓哥進入校園直播，引發大爭議。適逢今（20）日世界兒童人權日，民進黨立委林月琴痛批，昨日台中發生TikTok網紅進入校園直播的事件，雖然學校在學生投訴後緊急處理、網紅也道歉關播，但這起案例凸顯全社會對「兒少隱私保護」的普遍不足。 林月琴表示，網紅具高度公眾影響力，加上網路傳播迅速，已成為許多年輕觀眾模仿的對象，...匯流新聞網 ・ 17 小時前
貢寮海岸驚現「黃白色泡泡雪」宛如大雪紛飛！ 竟是東北季風所造成
新北貢寮海岸近日出現大量黃白色泡沫，在強風大浪之下，泡沫漫天飛舞，就像是「泡泡雪」一般，讓民眾相當新奇。不過民眾也擔憂是否為海洋汙染，海科館專家解密，這其實是一種海水在東北季風強拂下所造成的自然現象。台視新聞網 ・ 22 小時前
獨家》羅志祥認證最強女團！Roomie解散12年 安柏兒曝合體計畫
2011年出道的女團Roomie，每位團員能歌善舞、表演實力堅強，成為當年備受期待的新生代女團，甚至連羅志祥都曾在節目上公開認證她們為「實力最強」的女團。不過團體卻在2013年因唱片公司改組無預警解散，讓許多粉絲感到惋惜。前團員安柏兒接受《中時新聞網》專訪回憶當年偶像團體青春回憶，並透露「Roomie合體可能性」。中時新聞網 ・ 1 天前
睡到流口水 恐是脾腎虛警訊
一覺醒來，枕頭有滿滿口水味；坐車睡著嘴巴張很大，嘴角還流口水，超級尷尬。中醫師梁世瀅表示，身體水分都是通過五臟六腑來調節，睡覺流口水看似小問題，其實反映了身體「津液運行」出了狀況。唾液會不自主溢出口，除了過度疲勞引起，也可能是身體出現「脾虛」或「脾胃虛弱」的警訊。聯合新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 12 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 22 小時前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前