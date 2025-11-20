抖音、小紅書演算法 教育部：易推送有害內容 致青少年不滿意身形

教育部今天（20日）到立法院做專題報告，引用海內外研究指出，抖音、小紅書等平台演算法，易推送有害內容給對減重有興趣民眾，導致青少年不滿意身形，也易陷入「資訊繭房」中。教育部已在台灣學術網路阻擋抖音、小紅書等短影音網站（含抖音76筆及小紅書25筆網址），以降低接觸不當資訊的風險。

教育部20日引用海內外研究指出，抖音、小紅書等平台演算法，易推送有害內容給對減重有興趣民眾，導致青少年不滿意身形，也易陷入「資訊繭房」中。（中央社資料照）

教育部次長劉國偉今天到立法院教育及文化委員會做「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」專題報告，引述多篇海內外研究指出，TikTok（抖音）搜尋結果中含有較多錯誤資訊，容易推送自傷相關影片，給對減重有興趣的帳號，其中包含許多飲食失調、對自己身形不滿的負面訊息，已被證實會導致青少年的身體滿意度降低、負面情緒升高。

國際特赦組織（Amnesty International）研究指出，TikTok的演算法，易將青少年引導至美化抑鬱、自殘等的「兔子洞」中，讓青少年一旦進入某一主題，便不斷深入探索更多相關內容，而難以脫離。

英國研究也顯示，由於TikTok已成為英國12至15歲青少年的主要新聞來源，平台的資訊品質與系統透過演算法，導致使用者只接觸到相似資訊的「資訊繭房」效應。

劉國偉指出，由於上述風險，英國、印度、愛爾蘭已對TikTok等平台採取較嚴厲措施，包括禁用與裁罰等；歐盟委員會也曾勒令停止具高度成癮風險的「任務與獎勵」功能。

學術網路禁止使用抖音、小紅書，但學生還是可用自身手機連網。劉國偉坦言「禁不了」，校園難以全面禁用這些平台，但會從加強素養教育、教師增能著手。（中央社）

教育部為保護中小學學生，避免在校存取不當內容，已在台灣學術網路阻擋抖音、小紅書等短影音網站（含抖音76筆及小紅書25筆網址），以降低接觸不當資訊的風險。另外，依照今年9月通過的資通安全管理法，公務機關不得使用TikTok、小紅書等危害國家資通安全產品。

不過，中國國民黨籍立委柯志恩指出，學術網路雖然封鎖了抖音（含TikTok）、小紅書等短影音網站，但學生自己攜帶的手機有「吃到飽」，可以連上網路，照樣能在校內觀看相關平台。

對此，劉國偉坦言「禁不了」，隨後在回應國民黨立委萬美玲時，劉國偉進一步表示，教育部只能管到學術網路，其他沒有辦法。但劉國偉強調，會從媒體素養教育著手，協助青少年辨識假訊息，強化網路個資安全，也會持續透過教師研習、專業社群等管道，提升教學知能並充實教學資源。

