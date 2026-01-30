抖音、小紅書等列高資安風險App 教育部：學術網路、iTaiwan禁用

數位發展部近日提出資安高風險App清單，包含抖音、小紅書、微博等上榜。教育部今天表示，針對清單內的6個App，學術網路（TANet）、教育部所屬機關學校iTaiwan無線熱點均不提供連線服務，同時也警示各級學校學習活動應避免使用，強化教材選擇的適切性。

教育部今天舉行記者會，次長朱俊彰表示，數位發展部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等App具資安風險，且Tik Tok因具有害兒少身心內容，遭多個國家開罰。根據《資通安全管理法》及《兒童及少年福利與權益保障法》相關規定，教育部會依循民國103年定期透過不當資訊防護系統作法，採取校園內網路防護措施。

朱俊彰指出，防護措施包含公務設備禁止下載安裝使用；台灣學術網路（TANet）不提供連線服務；教育部所屬機關學校iTaiwan無線熱點不提供連線服務。

此外，教育部會警示各級學校的學習活動，避免使用高風險App，強化教材選擇適切性。媒體識讀教育部分，教師可運用「不迷小紅書，青春不迷途」、「短影音識讀站」等資源。

朱俊彰強調，教育階段當更加重視兒少心理健康，引導兒少在網路世界與現實生活之間取得良好平衡。教育部未來將持續與各部會、學校及家長合作，以理解與支持為核心，強化陪伴與溝通，為兒少營造更安心的學習與成長環境。