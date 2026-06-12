抖音下架1500則「跨境炒股教學影片」掀網熱議！專家曝中共背後用意

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政治中心／綜合報導

中國這下真的急了？中共官方日前大動作嚴打非法跨境炒股，短影音平台抖音在短短兩週內，火速下架高達1500多則有關教導中國用戶如何申辦香港銀行帳戶、開設境外證券帳戶等涉及跨境投資的短影音。這波突如其來的「金融大清算」，迅速在台灣PTT論壇掀起滔天巨浪，大批台灣網友點出中共背後用意，紛紛酸爆：「錢都給我鎖在中國，一個都別想逃！」

【財富自由變誘騙？海外資產配置一夕封殺】

過去在抖音、小紅書等平台上，經常能看見琳瑯滿目的短影音，包裝在「投資理財科普」、「財富自由教學」或「海外資產配置」等糖衣之下，實際上卻是偷偷引導中國民眾將資金引流至境外券商。然而，隨著中共官方5月下旬祭出鐵腕，這類內容瞬間被監管界定為「誘導性金融資訊」，全面遭到全網撲殺。

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【割韭菜只能內循環？PTT鄉民冷眼笑看】

這項消息傳到台灣PTT，立刻引發大批鄉民熱烈討論。許多網友紛紛留言嘲諷：「這輩子就這樣囉，愛中國就要買A股」、「自己的韭菜憑什麼讓境外勢力割？」、「中國人看美、日、台、韓股市這樣噴，心真的很癢」、「內循環啦！財產讓你出不去」。也有網友直言：「幸好生在台灣，開海外帳戶不受限制，買台股收益直接屌打！」

【專家一招道破！驚人外流熱錢創20年新高】

究竟中共官方為何要選在此時動真格？對此，財經專家一招道破中共背後盤算。專家指出，表面上官方宣稱是為了「打擊非法經營、保護投資者權益」，但真正的心機在於「嚴控資本外流」。據統計，近期估計有高達1萬億美元的「熱錢」透過灰色通道逃離中國，創下2006年以來新高，這對疲軟的人民幣匯率和國內流動性造成極大壓力。中共此舉，就是要把錢「強行鎖在牆內」去支撐慘淡的A股（中國股市）。

【專家分析：核心恐是防止資本外流】

市場觀察人士認為，除了官方強調的投資人保護與市場秩序之外，更值得關注的是背後的資本流動問題。近年中國持續面臨人民幣匯率壓力與資金外流挑戰，而港股、美股等海外市場對部分投資人具有較高吸引力。跨境券商與境外開戶教學內容盛行，某種程度上成為資金流出境外的重要管道之一。

因此，外界普遍解讀，此次監管升級除了打擊違規金融業務外，也有穩定國內資本市場、降低資金外流壓力，以及維持金融監管可控性的考量。

【兩年緩衝期後全面關停！灰色通道終局慘烈】

根據中國證監會聯合8大部門發布的最新方案，這波「綜合整治」將採取全鏈條禁止，甚至針對現有的境外證券帳戶設下2年過渡期，期滿後將全面關停。這也意味著未來中國富人若想利用港股、美股跟上這波全球AI紅利致富，路已被徹底堵死。中國股民只能說在「厲害了我的國」大纛之下，高官滿手美股，一般百姓卻淪為走不出國門、也出不了資金的悲慘「內循環韭菜」。

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