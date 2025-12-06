抖音也可能封鎖？卓榮泰霸氣喊：「這狀況」若持續「我們不會容忍」
即時中心／高睿鴻報導
科技發展帶來便利，但也讓不法行為的傳播更容易，台灣近年不僅詐騙猖獗，線上及網路受害案件更是直線上升；我國政府則積極反制，內政部近日對中國應用程式「小紅書」出手，以打擊詐騙、該公司不理會我國法規管轄為由，將封鎖該程式1年。而面對外界質疑，為何影響力更大、同樣充斥詐騙及違法內容、母公司也來自中國的「抖音TikTok」沒被鎖？行政院長卓榮泰對此回應，若該程式的問題沒改善，「我們也不會容忍」。
中國近年「軟實力」不斷提升，許多應用程式、數位平台陸續踏出國門，成為全球熱門軟體；其中，「小紅書」、「微博」、「抖音」、「微信」等多項知名APP，皆為國人熟悉且使用者眾。但在台灣坐擁數百萬用戶的小紅書，不僅遭踢爆「15項資安通通不合格」、更於兩年內捲1706件詐騙案、製造逾2.4億財損，故內政部決議，將封鎖該程式1年。而卓榮泰昨（5）日也在接受媒體人鄭弘儀專訪時，重砲抨擊小紅書不接受管理、以及TikTok，同樣遊走政府容忍度邊緣的狀況。
卓榮泰說明，之所以優先處理小紅書、但尚未對TikTok開刀，主要是因為兩款程式雖然都不落地，但若政府向TikTok提要求，比如下架特定內容、索取資料等，該公司相對較配合；反觀小紅書，根本是完全不理會政府，對於公司的任何要求及行為規範。但卓榮泰也說，雖然TikTok比較配合政府，但主管機關依舊希望，是否還是該接受法律的具體規管？目前仍在突破中，沒那麼簡單。
接著，卓也進一步談到，各大主流平台在台灣的營運狀況。比如，雖然Meta、Line、Google甚至Threads，也都存在詐騙及非法內容等問題，但這些平台有在台灣落地；所以，政府能找到負責人是誰、負責的公司在哪。因此，平台只要出現詐騙、不實廣告，至少政府可要求公司，在特定時間內下架移除。
「如果沒有（處理非法內容），我們就可以處罰，政府好像對Meta開罰幾百萬了，具體數據我暫時忘記，但相關案件不少」，卓榮泰說。他進一步指出，如果政府對落地的平台開罰，有時候只需要罰1家，其他公司就會知道是「玩真的」，因此配合程度就很高。
行政院長卓榮泰接受媒體人鄭弘儀專訪。（圖／翻攝自「寶島聯播網」YouTube節目畫面）
此外，卓榮泰也說明，還有一些平台是想落地、但仍存在爭議及難處。比如某些中國購物平台，蝦皮、拚多多等，雖然想落地但礙於法令，只要有中國資金，就不能來台申請。因此卓榮泰說，這些公司就會繞道、透過其他第三國，或是以台灣另一個公司的名義申請落地；此時，政府就會追查其資金來源，只要合法就能落地，但落地就得接受管理。他進一步指，在這樣的審查過程當中，相關企業通常也會比較低調。
最後則是「根本不來落地」的平台，卓榮泰說，小紅書、TikTok都是如此。但兩者差異在於，目前若向後者索資、要求下架等，公司尚且配合；但就他所知，小紅書是完全不理會政府。卓榮泰怒批，與小紅書相關的詐騙案，財損已高達兩億，受害者非常多；且除了詐騙內容以外，也有許多文本對兒童、青少年造成傷害，各地親子團體、媽媽團體，也一直提出抗議。
因此卓榮泰說，為保護青少年，避免其長期沉淪在這樣的網站、受不實或不當內容影響，政府當然要有所作為，可是小紅書完全不配合。他繼續說道，既然不配合，那就沒辦法了，只能增加瀏覽其網頁、APP的難度；卓榮泰強調，中國是一個高度言論不自由的地方，若還放任這些內容，反過來傷害我們的言論自由，政府是絕不能接受。
至於同樣游走邊緣的TikTok，卓榮泰也警示，雖然該公司願意回應政府、因此並非完全放任的狀態，但如果持續只是「有回應但不改善」，政府還是會認為，應採取一致的標準處理。卓榮泰說，目前是給予更長一點的時間觀察一下，畢竟其影響面還是非常大。但他重申，除了要求TikTok回應，重點是也要改善，「如果只是回應而不改善，結果是一樣的，我們也不能容忍！」。
原文出處：快新聞／抖音也可能封鎖？卓榮泰霸氣喊：「這狀況」若持續「我們不會容忍」
更多民視新聞報導
宜蘭警執勤遭撞重傷 礁溪分局長試音時哽咽：最不願看見的事
中配錢麗再見！自曝離台時間 放話下次來「時機點」
阿北直播1狀態洩漏真心！她揭黃國昌「最慘下場」：準備后羿射日
其他人也在看
賴瑞隆兒子…霸凌增至3人！議員PO圖：他只是8歲小孩 全網灌爆一面倒
是出來救火還是澆油？立委賴瑞隆有意角逐高雄市長大位，近日卻爆出兒子在學校徒手毆打同學，還將被害者堵在廁所12分鐘，恐嚇「出來就打死你、甩你耳光！」，受害人數增至3人。如今再傳出兒子疑似為了增加「好感度」，當著同學的面脫褲子多達4次。對此，議員簡煥宗逆風護航，PO出一張足球照並寫下：「他只是8歲小孩，只因為他的爸爸要選高雄市長，就演變成一起政治事件」。離經叛道的說辭，網友一面倒灌爆留言區。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 70
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 238
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 3
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 167
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 495
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 76
日職》徐若熙讓美日爭搶！韓媒憂「被台灣超車」：我們沒這種投手
中華職棒味全龍王牌投手徐若熙季後行使海外自由球員資格，將與日本職棒福岡軟銀鷹簽下為期3年、總額15億日圓（約新台幣3億元）的合約。消息一出，即刻引發美、日、韓各界關注。韓媒《SPOTV News》以「南韓棒球陷入危機，如今連台灣都比不上嗎？美日展開搶人大戰，我們有這樣的投手嗎？」為題，專文報導徐若熙旅日發展，並認為此舉象徵台灣棒球實力快速崛起，也對韓國年輕投手養成現況表達擔憂。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 14
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 447
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 355
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 1 天前 ・ 404
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 3 天前 ・ 4