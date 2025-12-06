抖音也可能封鎖？卓榮泰霸氣喊：「這狀況」若持續「我們不會容忍」

即時中心／高睿鴻報導

科技發展帶來便利，但也讓不法行為的傳播更容易，台灣近年不僅詐騙猖獗，線上及網路受害案件更是直線上升；我國政府則積極反制，內政部近日對中國應用程式「小紅書」出手，以打擊詐騙、該公司不理會我國法規管轄為由，將封鎖該程式1年。而面對外界質疑，為何影響力更大、同樣充斥詐騙及違法內容、母公司也來自中國的「抖音TikTok」沒被鎖？行政院長卓榮泰對此回應，若該程式的問題沒改善，「我們也不會容忍」。

中國近年「軟實力」不斷提升，許多應用程式、數位平台陸續踏出國門，成為全球熱門軟體；其中，「小紅書」、「微博」、「抖音」、「微信」等多項知名APP，皆為國人熟悉且使用者眾。但在台灣坐擁數百萬用戶的小紅書，不僅遭踢爆「15項資安通通不合格」、更於兩年內捲1706件詐騙案、製造逾2.4億財損，故內政部決議，將封鎖該程式1年。而卓榮泰昨（5）日也在接受媒體人鄭弘儀專訪時，重砲抨擊小紅書不接受管理、以及TikTok，同樣遊走政府容忍度邊緣的狀況。

卓榮泰說明，之所以優先處理小紅書、但尚未對TikTok開刀，主要是因為兩款程式雖然都不落地，但若政府向TikTok提要求，比如下架特定內容、索取資料等，該公司相對較配合；反觀小紅書，根本是完全不理會政府，對於公司的任何要求及行為規範。但卓榮泰也說，雖然TikTok比較配合政府，但主管機關依舊希望，是否還是該接受法律的具體規管？目前仍在突破中，沒那麼簡單。

接著，卓也進一步談到，各大主流平台在台灣的營運狀況。比如，雖然Meta、Line、Google甚至Threads，也都存在詐騙及非法內容等問題，但這些平台有在台灣落地；所以，政府能找到負責人是誰、負責的公司在哪。因此，平台只要出現詐騙、不實廣告，至少政府可要求公司，在特定時間內下架移除。

「如果沒有（處理非法內容），我們就可以處罰，政府好像對Meta開罰幾百萬了，具體數據我暫時忘記，但相關案件不少」，卓榮泰說。他進一步指出，如果政府對落地的平台開罰，有時候只需要罰1家，其他公司就會知道是「玩真的」，因此配合程度就很高。

此外，卓榮泰也說明，還有一些平台是想落地、但仍存在爭議及難處。比如某些中國購物平台，蝦皮、拚多多等，雖然想落地但礙於法令，只要有中國資金，就不能來台申請。因此卓榮泰說，這些公司就會繞道、透過其他第三國，或是以台灣另一個公司的名義申請落地；此時，政府就會追查其資金來源，只要合法就能落地，但落地就得接受管理。他進一步指，在這樣的審查過程當中，相關企業通常也會比較低調。

最後則是「根本不來落地」的平台，卓榮泰說，小紅書、TikTok都是如此。但兩者差異在於，目前若向後者索資、要求下架等，公司尚且配合；但就他所知，小紅書是完全不理會政府。卓榮泰怒批，與小紅書相關的詐騙案，財損已高達兩億，受害者非常多；且除了詐騙內容以外，也有許多文本對兒童、青少年造成傷害，各地親子團體、媽媽團體，也一直提出抗議。

因此卓榮泰說，為保護青少年，避免其長期沉淪在這樣的網站、受不實或不當內容影響，政府當然要有所作為，可是小紅書完全不配合。他繼續說道，既然不配合，那就沒辦法了，只能增加瀏覽其網頁、APP的難度；卓榮泰強調，中國是一個高度言論不自由的地方，若還放任這些內容，反過來傷害我們的言論自由，政府是絕不能接受。

至於同樣游走邊緣的TikTok，卓榮泰也警示，雖然該公司願意回應政府、因此並非完全放任的狀態，但如果持續只是「有回應但不改善」，政府還是會認為，應採取一致的標準處理。卓榮泰說，目前是給予更長一點的時間觀察一下，畢竟其影響面還是非常大。但他重申，除了要求TikTok回應，重點是也要改善，「如果只是回應而不改善，結果是一樣的，我們也不能容忍！」。

