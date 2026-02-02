抖音創辦人張一鳴 以2.2兆元身價擠下鍾睒睒登中國首富

根據2026年福布斯「中國富豪榜」，字節跳動（抖音母公司）創辦人張一鳴以693億美元（約新台幣2.2兆元）的身價，首度登上榜首，擠下農夫山泉董事長鍾睒睒盤據長達五年的中國首富寶座。鍾睒睒最新身價為680億美元。

2026年福布斯「中國富豪榜」前三名依序為張一鳴、鍾睒睒、騰訊創辦人馬化騰。

今年福布斯「中國富豪榜」另一個值得關注的是，小米創始人雷軍以304億美元財富重返中國前十大富豪之列，略超過阿里巴巴創辦人馬雲的296億美元。

此外，外界叫關注的比亞迪的王傳福（228億美元）、順豐王衛（166億美元）、泡泡瑪特王寧（159億美元）、長城汽車魏建軍與DeepSeek創始人梁文峰（均為115億美元）分別名列第15、23、26、42和43位。

南方網指出，張一鳴成中國新首富，有專家指這標誌著以演算法和數據驅動的科技產業正式成為財富創造的最強引擎，而DeepSeek創辦人梁文峰則以115億美元首次上榜，則展現AI時代全新的估值邏輯。

星島日報指出，梁文峰的公司尚未上市，財富估值源於輝達、紅杉等頂級機構的投資認可。

回顧「中國富豪榜」這幾年變化，中國首富寶座由「賣水」起家的鍾睒睒佔據長達五年，其財富一度高達771億美元。如今張一鳴成功超越鍾睒睒成為中國新一代首富，被視為象徵著時代的交接。

