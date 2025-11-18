抖音喊「統一」、「馬英九沒用」 國民黨中常委何鷹鷺遭開鍘

何鷹鷺在抖音喊出「祖國」、「早日統一」等言論，還批評馬英九，遭國民黨考紀會懲處。（翻攝自何鷹鷺抖音）

國民黨中常委、中配何鷹鷺近日在個人抖音拍片，身穿印有毛澤東肖像的衣服，喊出「早日統一」等言論，甚至批評前總統馬英九「最沒用」，引發爭議，國民黨中央考紀會今（18 日）召開臨時會，決議對她作出「停止黨職」處分。

何鷹鷺在抖音上發布多支影片，內容包括推崇中共領導人、呼喊「祖國懷抱」、「早日統一」等語，並穿著印有「毛澤東肖像」的衣服以及紅衛兵服裝出鏡，甚至稱馬英九是「最沒用的人」，引發黨內外關注。

對此，國民黨表示，為嚴明黨紀，並正視聽，黨中央考紀會今日召開第28屆第1次臨時委員會議，依黨員違反黨紀處分規程第15條，通過對她停止黨職的決議。

