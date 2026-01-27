抖音嗨喊「插滿台灣省」！中國小粉紅阿里山揮五星旗 林俊憲要求移民署管制入境

1名中國籍旅客在前往阿里山旅遊時，公然揮舞五星旗。（翻攝自林俊憲臉書）

民進黨立委林俊憲於今（27日）指出，其辦公室接獲民眾檢舉，1名中國籍旅客在前往阿里山旅遊時，公然揮舞五星旗並拍攝影片上傳至抖音，影片標題更以「中國國旗將插滿『台灣省阿里山』」等字眼進行政治挑釁。

針對此事件，林俊憲表示已立即通報主管機關，並要求移民署依規處置，針對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境台灣。

林俊憲表示已立即通報主管機關，並要求移民署依規處置。（翻攝自林俊憲臉書）

林俊憲進一步說明，台灣是一個開放、多元且自由的國家，對於思想與言論自由給予高度保障，即便是有人宣傳共產主義觀點，只要不違反法律，均在保護範圍之內。然而，他強調自由並不代表可以踐踏國家尊嚴，或從事任何矮化台灣主權、傷害國格的行為，該名遊客的行徑顯然已觸犯底線。

林俊憲也提到，台灣近年來能在國際舞台上持續受到矚目，正是源於對自由與多元價值的堅持，這份堅持如同海上燈塔，即便面對強權打壓，也能堅定而自信地照亮前路。他重申，守護台灣作為一個國家應有的尊嚴與底線，是全體國人共同的責任，在這一點上絕無退讓空間。

