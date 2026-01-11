即時中心／黃于庭報導

北捷台北車站M7出口、誠品南西去（2025）年底驚傳隨機攻擊事件，造成3人不幸死亡，凶嫌張文則於作案後墜樓不治，該事件使得社會人心惶惶，擔心「模仿犯」出現。孰料，近日花蓮有名男子，於社群平台抖音自稱玄天上帝輪迴轉世，留下「1/7我見一個殺一個」等偏激言論，檢警隨即成立專案小組，將該男拘提到案，並通知平台下架恐嚇言論。

花蓮地檢署指出，因應近期國內發生之重大治安事件，已啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，密切關注網路社群是否散布危害公眾安全之言論。本（1）月9日接獲情資，指出有民眾於社群影音平台「TikTok」（抖音）上發布將殺人之偏激言論。該署旋即指派專責檢察官，指揮花蓮縣警察局新城分局組成專案小組，從速偵辦，並第一時間通知平台業者將恐嚇言論下架。

廣告 廣告

經檢方調查，39歲的盧姓男子居住於花蓮縣秀林鄉，涉嫌於1月7日，利用網際網路設備登入抖音社群軟體，公開發表欲殺害他人之聳動言論，此舉已致生危害於公共安全，可能造成社會大眾心理恐懼。

快新聞／抖音發表「見一個殺一個」慘了！檢警火速逮嘴秋花蓮男 下場曝光

盧姓男子自稱玄天上帝輪迴轉世，揚言「1/7我見一個殺一個」。（圖／民視新聞翻攝）

專案小組經迅速蒐證並鎖定特定對象後，報請檢察官核發拘票，並立即拘提被告到案。檢察官訊問後，認被告涉犯《刑法》第151條之恐嚇公眾罪嫌重大，惟尚無羈押之必要，諭知限制住居、責付家人、定期向指定之派出所報到，並通報花蓮縣衛生局介入為必要之醫療處置。

最後，檢方重申，網路言論自由有其界線，對於任何試圖利用網路社群散布恐嚇公眾言論、挑戰公權力或造成社會動盪之行為，絕對嚴查速辦，決不寬貸。呼籲民眾切勿散布不實或恐嚇訊息，以免觸法。同時請民眾面對類似網路訊息時應保持冷靜，不轉傳、不散布，共同維護社會秩序與安寧。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／抖音恐嚇「見一個殺一個」慘了！檢警火速逮嘴秋花蓮男 下場曝光

更多民視新聞報導

伊朗當局持續鎮壓 川普聲援示威民眾「渴望自由」：美國準備好提供協助

F-16搜救露曙光？花蓮外海發現「浮油」 軍事粉專曝關鍵座標

柯文哲、蔡正元翹二郎腿秀電子腳鐐 吳靜怡諷：藍白最佳貪污形象照

