「抖音愛情」變詐騙！婦人險匯12萬 四平警即時阻詐保住血汗錢

【警政時報 林家嘉／台中報導】配合「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元政策，臺中市政府警察局第五分局所屬各派出所均加強巡邏ATM及金融機構守望，避免民眾落入以「抖音愛情」包裝的各式詐騙陷阱。就在可領1萬元首日，四平派出所員警即成功「阻詐」，協助一名婦人保住差點遭騙走的12萬餘元血汗錢。H

45年次的王姓婦人日前在抖音平臺認識自稱在伊拉克的「賀先生」，兩人網路互動後逐漸產生情愫。「賀先生」聲稱要搬回臺灣，並將寄回一箱美元給王婦代為保管，但要求王婦必須先匯款12萬2,512元作為稅金。王婦信以為真，於114年11月17日前往郵局準備匯款。

接獲郵局通報疑似詐騙案後，正在巡邏ATM的四平派出所副所長蔡柏彥及警員李昇威立即趕往，同時巡守金融機構的警員陳姵羽與陳致憲也迅速到場。員警得知王婦是透過「抖音」認識對方時，立即提高警覺，並檢視其手機通訊內容，發現大量簡體字訊息，一眼識破是假交友真詐騙。王婦聽完員警分析後，終於驚覺受騙，立即停止匯款並封鎖對方，感謝警方及時協助保住積蓄。

員警接獲通報後立即趕往郵局關心匯款婦人，成功阻詐保住12萬餘元。（圖／記者林家嘉翻攝）

第五分局長劉其賢呼籲，網路交友資訊不對等，特別是對方以各種理由要求借款或匯款時，務必保持警覺、勿貿然轉帳，也避免將帳戶提供他人使用，以免成為詐騙集團利用的對象，造成損失。

