抖音活廣告移工變女神！失聯女移工組密醫集團幫同鄉變臉 從下面到雙眼皮都能割

失聯女移工燕蒂在抖音張貼自己變臉前後照片攬客。移民署台中專勤隊提供

越南籍無牌密醫陳姓女子在台中開設美容工作室，非法替來台工作的外籍移工施做醫美手術，並雇用失聯的越南籍武姓、印尼籍燕姓女子當助手，燕女還在抖音上張貼自己整形成功的術前術後照招攬大批同鄉上門，今年3月被移民署台中專勤隊查獲。台中地院審理時武姓與燕姓女子坦承犯行，被依非法執行醫療業務罪分別判處10月、9月徒刑，並在執行完畢後驅逐出境。美容院負責人陳女涉案部分仍在偵查中。

檢警調查，陳姓女子原本在台中市經營美容院，近年嗅到外籍移工醫美商機，竟自2022年起雇用越南籍武姓、印尼籍燕姓兩名失聯移工擔任助手及仲介，在其美容院內非法執行醫療業務，施作項目包羅萬象涵蓋廣泛，包括注射玻尿酸針劑、肉毒桿菌針劑、麻醉針劑，甚至割雙眼皮、割陰唇、豐唇、鼻樑埋線及雷射除毛等。

廣告 廣告

移民署台中專勤隊是在今年3月間會同相關單位前往陳女工作室查緝，現場並扣得大量證物，包含手術刀片196片、縫合線154條、肉毒桿菌及雷射儀器等。

台中專勤隊查出，該集團的運作絕大部分是透過社群媒體招攬客源，由印尼籍的燕蒂負責在抖音（TikTok）上貼文招攬印尼及越南籍顧客，並在店內擔任翻譯。此外，燕蒂還會張貼自己術前術後判若兩人的照片進行宣傳。

燕蒂到案後供稱，她除協助攬客，也參與陳女執行的醫療環節，包含在手術前後提供客人衛教知識、交付消炎止痛藥與指示服用方式。另武姓女子則擔任老闆陳女的助手，實際為客人施作醫療項目。

法院審理發現，武姓女子違法執業期間較短，共賺得16萬元薪資；燕蒂則在2年內獲取高達72萬元的報酬。考量兩人均已坦承犯行、犯後態度良好，且尚無證據顯示有客人因其醫療行為受有身體傷害，因此分別判刑10月、9月徒刑，並將在執行完畢後驅逐出境。



回到原文

更多鏡報報導

科技大廠無塵室竟有「摸乳巷」！女技術員兩度被襲臀 調出監視器畫面逮個正著

不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車

全台首例！台積電3內鬼案「東京威力也遭殃」 捲《國安法》又被罰1.2億