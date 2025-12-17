抖音直播2度被官方強硬斷線 館長謙卑解釋踩紅線：要遵守規矩

館長對於被抖音被斷播，態度十分謙卑。（翻攝自館長YT）

網紅「館長」陳之漢為挽救事業轉往中國發展，陸續開設抖音商業號、小紅書等社群，14日首次在抖音直播，雖然開播衝破10萬人觀看，卻遭遇「不可抗力因素」被中斷2次，嘗試重啟2次都以失敗告終。館長為此說明「抖音是一個商業平台，它不是一個政治平台」，強調「每一條規矩你都要遵守」，否則就是不實廣告，搖身一變守規矩的模範生，與YouTube狂飆髒話形象判若兩人。

館長解釋，抖音是一個商業平台，不是政治平台，脫口評論這是非常可怕的，「每一條規矩你都要遵守，如果大家都不遵守規矩，那大家都要亂報，做不實廣告」，透露抖音平台規定超過10萬人觀看時，就不能再報人數，也不能在直播當中說出總觀看人數；他在第二次直播時報出上次直播有405萬，因此被斷播。

對於被斷播，館長說得雲淡風輕，稱只是暖身試播，被中斷是正常情況，強調和團隊都在努力摸索，強調抖音的標準都是統一且公平適用於所有人，並非針對特定人士，也持續跟官方保持聯繫溝通，未來團隊與他都會努力釐清並熟悉相關運作規則。

台灣網友對於館長中國直播有諸多討論，認為館長被斷播，居然沒有爆氣或飆髒話，已經失去本色。館長則解釋：「不是嘛，一直在草原上趕羚羊也難聽。」還感謝中國網友支持，讓他西裝筆挺變成韓系歐巴「歐卡稱」，態度非常謙卑。





