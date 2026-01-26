抖音神曲女歌手閃婚1週突然變後媽！富二代尪醜聞連環爆 出軌、約砲認了「有私生子」

憑藉抖音神曲〈你的酒館對我打了烊〉〈綠色〉走紅的大陸抖音歌手陳雪凝，1月17日才在山西臨汾與富二代男友結婚，就傳出男方出軌、約砲，現也承認自己有私生子。翻攝微博

憑藉抖音神曲〈你的酒館對我打了烊〉〈綠色〉走紅的大陸抖音歌手陳雪凝，1月17日才在山西臨汾盛大完婚，據傳新郎李瑞濱是跨足能源產業的資深富二代。原以為是樂壇才女與豪門的夢幻結合，怎料這間「酒館」似乎不曾打烊。

近日網路瘋傳疑似李瑞濱與小三的對話紀錄，爆料者指稱男方在12月仍要求購買避孕措施共度聖誕，甚至在與陳雪凝大婚的前一天，還在北京與該名女子發生關係，現又被爆出陳雪凝的老公已經有個孩子，網友稱陳雪凝才剛結婚就當了後媽，「瓜一天比一天大！」

廣告 廣告

截圖顯示，小三在陳雪凝大婚當天傳訊質問李瑞濱：「都要結婚領證了為什麼還要哄我？來北京還跟我睡覺。」此外，更有傳言指出李瑞濱在與陳雪凝官宣戀情後，仍與前女友拍攝婚紗照，甚至與《創造營亞洲》學員完顏嘉怡同遊。儘管完顏嘉怡今（25日）急發文撇清：「不是我發的！不是我不是我！」但男方「海王」行徑已讓網友大呼：這劇情太殘忍！

抖音歌手陳雪凝以〈你的酒館對我打了烊〉〈綠色〉走紅。翻攝微博

李瑞濱親認已有私生子！每月支付 3 萬撫養費

隨著輿論越演越烈，李瑞濱稍早正式做出回應，首度承認自己確實已經「有個孩子」。他強調孩子是在「意料之外」且「尊重女方意願」下出生的，並澄清孩子母親並非傳聞中的前女友。

李瑞濱透露，目前每月支付 3 萬人民幣（約台幣 13.5 萬元）的撫養費，但強調與該名女性的關係在發現孩子前就已結束。儘管黑料連環爆，他仍向外界喊話與陳雪凝目前「感情穩定」，不希望私生活被打擾，試圖平息這場豪門婚變疑雲。

陳雪凝的富二代老公李瑞濱被爆料出軌，結婚前一天還在約砲。翻攝微博

陳雪凝的富二代老公李瑞濱被爆料出軌，結婚前一天還在約砲。翻攝微博

交往趕進度！官宣戀情56天閃婚 一週後醜聞連環爆

陳雪凝與李瑞濱 2025年8月交往，隨即在11月官宣戀情並於今年1月閃婚，節奏快得令人咋舌。沒想到婚後僅一週就接連被爆出約砲、私生子與多線併行等指控。

不少網民對於李瑞濱承認有小孩、卻仍宣稱與陳雪凝感情穩定感到不解，紛紛心疼陳雪凝：「這酒館真的對她打了烊」、「這男人也太花了吧。」雖然男方試圖切割過去，但「婚禮前夕還在北京睡覺」的指控仍是網友攻擊的焦點。

陳雪凝在自己微博上曬出結婚當天的照片，不料一週後就面臨難堪處境。翻攝微博

能源富二代形象崩壞 完顏嘉怡自清：去問該問的人

在這場混戰中，曾被點名同遊的22歲藝人完顏嘉怡成為眾矢之的。雖然她稍早在微博以「不是我的錯，憑什麼承擔」自我防衛，並強調網路瘋傳的約砲紀錄並非她本人所發，但並未正面否認先前的同遊傳聞，僅表示「去問該問的人」，被外界解讀為間接證實了李瑞濱的交友廣闊。

目前陳雪凝本人尚未對丈夫的私生子與出軌傳聞作出回應，僅在微博上放了自己演唱〈綠色〉的影片寫著「在中國我們不說分手。」微博評論區已湧入大量心疼粉絲，呼籲她要看清男方真面目。



回到原文

更多鏡報報導

馮提莫抗癌復發秀出割喉保命印記！ 老天「贈我彎彎一道疤」正能量惹哭網

陸劇男神遭前女友毀滅式爆料！控吸毒、劈腿睡女主 要「短劇圈攪屎棍」退出演藝圈

春晚名單被消失！張雨綺被控小三又涉代孕「觸法」遭抵制 遼寧衛視關評論避難

豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」