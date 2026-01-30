抖音等高資安風險App 學術網路、iTaiwan禁用
（中央社記者陳至中台北30日電）數位發展部近日提出資安高風險App清單，教育部今天表示，清單內的6個App學術網路（TANet）和iTaiwan無線熱點不提供連線服務，同時警示中小學的學習活動避免使用。
教育部今天舉行記者會，次長朱俊彰表示，數位發展部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等App具資安風險，且Tik Tok因具有害兒少身心內容，遭多個國家開罰。
朱俊彰說，根據「資通安全管理法」及「兒童及少年福利與權益保障法」相關規定，教育部會依循民國103年定期透過不當資訊防護系統作法，採取校園內網路防護措施。
朱俊彰表示，防護措施包含公務設備禁止下載安裝使用；台灣學術網路（TANet）不提供連線服務；教育部所屬機關學校iTaiwan無線熱點不提供連線服務。
另外，教育部會警示各級學校的學習活動，避免使用高風險App，強化教材選擇適切性。在媒體識讀教育上，教師則可運用「不迷小紅書，青春不迷途」、「短影音識讀站」等資源。
朱俊彰強調，教育階段當更加重視兒少心理健康，引導兒少在網路世界與現實生活之間取得良好平衡。未來教育部將持續與各部會、學校及家長攜手合作，以理解與支持為核心，強化陪伴與溝通，共同為兒少營造更安心的學習與成長環境。（編輯：管中維）1150130
