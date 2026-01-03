「抖音總統」 馬杜羅接見完中國特使不到幾小時 美軍進攻、他和太太被逮捕並送往紐約

中國拉丁美洲事務特別代表邱小琪2日和委內瑞拉總統馬杜洛會面，美軍在3日對委內瑞拉發動攻擊，並逮捕正要出逃馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押解送往紐約。（圖片來源／ 社群媒體）

《法國國際廣播電台》報導，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在首都卡拉卡斯接見中國拉丁美洲事務特別代表邱小琪之後不到幾個小時，美國總統川普（Donald Trump）於周六凌晨在其社媒平台“真相社交”上寫到馬杜洛夫婦已經被美軍逮捕。

在前一天的中、委兩國會議上，委國有行政副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）及外交部長希爾（Yván Gil）等委國高層出席，中方亦派出外交與技術代表團隨行。雙方會談重點在於加強多領域合作，並逐一檢視兩國間超過 600 項的雙邊協議，涵蓋能源、貿易及技術往來。

馬杜洛周五晚上接見中國特使團，週六凌晨就被抓了

官媒委內瑞拉電視台（VTV）播出的畫面顯示，中方特使向馬杜洛贈送了一件陶瓷製品，馬杜洛則回贈了一幅畫作。

委內瑞拉總統府新聞辦公室周五發布的新聞稿稱，「為了鞏固新的多極世界秩序，委內瑞拉玻利瓦爾共和國總統尼古拉斯·馬杜洛·莫羅斯於本周五在米拉弗羅雷斯宮與中華人民共和國政府特使邱小琪閣下率領的代表團舉行高層級會晤。」

雙方會面完不到數小時，美軍開始轟炸委內瑞拉，換句話說，中國訪問團可能經歷了美軍對首都的轟炸，加拉加斯當地媒體報道稱，委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾·洛佩斯的豪宅也是空襲目標之一，隨後川普便親口證實馬杜洛夫婦遭到美軍逮捕。

美國有線電視新聞網《CNN》報導，美國總統川普數個月前已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內進行秘密行動，中情局因此追蹤到馬杜洛的位置。美國政府官員告訴哥倫比亞廣播公司新聞網《CBS》，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）3日凌晨被美軍特種作戰三角洲部隊（Delta Force）逮獲。

馬杜洛被視為毒梟，還是個抖音總統

當地人士批評，馬杜洛不僅是個暴君，他還是個毒梟，巴勒斯坦恐怖主義的資助者，以及在也門北部活動的伊斯蘭恐怖分子的資助者。

馬杜洛近年來發展出一套獨特的政治傳播術。近日一部在網路上瘋傳的 TikTok 影片顯示，馬杜洛在群眾集會與官邸背景下，伴隨著輕快的曲風翩翩起舞，不僅動作流暢，更不時對鏡頭露出笑容，展現出極強的表現欲。

這並非馬杜洛首次嘗試走入社群。事實上，他早已將 TikTok 視為主要的政治戰場。在影片中，他時而挑戰流行的舞蹈節奏，時而與第一夫人共同出鏡，試圖營造「鄰家大叔」般的親和力。

