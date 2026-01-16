抖音義妹設局詐財 文山警銀聯手阻斷黃金投資騙局

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第一分局木柵派出所日前接獲轄內銀行通報，表示一名年約7旬的婦人欲將新臺幣15萬元匯入「義妹」帳戶，因匯款金額不小，且雙方關係描述不清，行員察覺有異，疑似遭遇詐騙，遂請求警方到場協助關懷查證。

所長黃政剛及警員許皓翔獲報後立即趕赴現場。經了解，該名婦人表示係為參與「義妹」所推薦之黃金投資計畫，因而辦理匯款，警方進一步詢問，並在徵得當事人同意後協助檢視其手機對話紀錄，發現婦人係透過抖音平台結識該名網友，雙方互動熱絡後，對方即以「高獲利投資」為誘因，遊說其匯款投資。警方研判此為典型「假交友、真詐財」之詐騙手法，隨即向婦人詳細說明詐騙集團慣用話術，並耐心勸導其停止交易。在警方與行員合力勸說下，婦人始驚覺自己落入詐騙圈套，隨即取消匯款。婦人事後表示，若非警方與行員專業且及時的協助，這15萬元養老積蓄恐已化為烏有，對此深表感激。

文山第一分局呼籲，詐騙集團近期常透過抖音、LINE、臉書等社群平台接觸民眾，先建立信任關係，再誘導投入所謂「高獲利、穩賺不賠」的投資標的。民眾如遇要求匯款、轉帳或提供帳戶資料等情形，務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線或110向警方查證，共同守護自身財產安全。