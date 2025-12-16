抖音首直播觀看破10萬人 沒罵髒話「遭封禁2次」！館長揭原因

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

「館長」陳之漢日前宣布開通抖音商業號，將在月底開始直播，並模仿電影《力王》橋段，高舉手機嗨喊「大家不用等了」。14日也在抖音首次直播，短短10分鐘就超過10萬人湧進直播，讓館長驚訝不已，不過一度遭封禁2次。對此，館長也解釋，對相關規則仍不熟悉，整個團隊還在慢慢學習。

館長首次在抖音直播，僅開10分鐘就吸引10萬以上觀看，且不斷收禮物，包含跑車以及嘉年華等平台高價禮物，之後直播人數一度衝到15萬，館長也鞠躬感謝粉絲。據了解，「嘉年華」一個3000人民幣（約1萬5台幣），而直播間也持續收到這禮物，推測館長首次試播的進帳應該不少。

不過，直播也發生意外插曲，途中被封禁2次，但全程沒罵髒話、用詞溫良恭謙讓。館長則澄清，這次是試播，被斷播是正常的，很多規定都還在了解，都有持續和抖音溝通，指出平台有個AI檢測系統，會對商業號的偵測非常敏銳，包含觀看人數通報不可超過上限等規則，無關對象，標準都一致，自己不小心誤觸才因此斷播，透露僅有少數檢舉，團隊與自己還在了解相關規則。

