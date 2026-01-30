抖音、小紅書毀大腦！台大醫示警「傷害恐延續數10年」 教育部推4防護

記者柯美儀／台北報導

教育部今日召開「當兒少遇上短影音：學習與身心健康風險」記者會。（圖／記者柯美儀攝影）

為防範兒少接觸不適齡內容及潛在資安風險，數發部日前提出資安高風險APP清單，將抖音、微博、微信、小紅書與百度雲盤納入清單，教育部今（30）日召開「當兒少遇上短影音：學習與身心健康風險」記者會，說明校園端因應高風險APP的網路防護措施，並攜手衛生福利部提出四大支持措施，協助降低高風險APP對兒少的影響。

兒少網路與手機成癮比例高 醫師揭背後影響

台大醫院副院長、精神醫學部主治醫師高淑芬以自己從事30多年兒童青少年精神醫療的臨床經驗分享觀察指出，全國流行病學調查顯示，約1％兒少有自閉症，8％至7％有ADHD，任何兒童青少年精神疾病盛行率約28％。網路遊戲成癮約3.1％，網路成癮約12.1％，手機遊戲問題約20％，網路霸凌加害與受害合計約15％。

短影音刺激腦部發展 恐影響專注與情緒調節

高淑芬說明，青春期正值腦部快速發展，短影音的高速節奏與強烈感官刺激會過度活化多巴胺系統，導致追求即時回饋、耐心下降、衝動增加。且前額葉尚未成熟，會進一步造成專注力下降、執行功能弱化、記憶力變差，以及情緒與社交網絡過度敏感。

長期風險恐延續數10年 成癮與多種精神疾病高度相關

高淑芬表示，長期下來，可能引發焦慮、憂鬱、社交退縮、自尊下降與情緒調節困難，也提高網路與短影音成癮風險，短影音內容來源不明，單一化資訊餵養會偏離正常發展軌跡，影響價值觀與認知發展，後果可能延續數10年。

高淑芬說，目前已發現網路成癮與ADHD、憂鬱症、自閉症高度相關，因此需要精準評估與治療，同時改善家庭功能與社會環境。最重要的是提供替代性休閒資源，增加非螢幕活動時間。

手機濫用衍生多重風險

桃園南崁國中教師羅珮勻受訪時分享，校園常見學生手機使用問題包被詐騙、帳號遭盜用、傳送裸照等不當照片；最常見的是網購糾紛。還有學生在打線上遊戲時，接觸到疑似惡意的成年人，遭遇不當邀約、被騙錢，甚至被引導做出不適當行為。另外也發生過私下偷拍、影像亂傳與霸凌事件，甚至有學生因父母限制手機使用，與家長發生激烈衝突，出現肢體衝突或自傷行為。

各國禁止兒少使用短影音平台（含社群平台）並訂有罰款。（圖／教育部提供）

多國限制兒少使用短影音平台

教育部資訊及科技教育司代理司長邱仁杰則指出，澳洲、馬來西亞、丹麥、法國等國家已完全禁止兒少使用短影音平台（含社群平台），並訂有罰款，以澳洲為例，禁止16歲以下兒少使用，平台違規最高可罰台幣10億元；其他國家則透過年齡限制或家長同意機制，保障兒少在網路上的安全。

中小學校園不提供高風險APP連線服務。（圖／教育部提供）

高風險APP列管 校園網路採取防護措施

教育部常務次長朱俊彰表示，數位發展部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤及TikTok等APP具高度資安風險，部分內容可能危害兒少身心。依資通安全管理法及兒少相關法規，教育部已對高風險APP採取校園防護措施，包括公務設備禁止安裝使用、中小學TANet及教育部所屬機關學校iTaiwan無線網路不提供連線服務，並提醒學校教學與學習活動避免使用，強化教材選擇，同時鼓勵運用「不迷小紅書，青春不迷途」及「短影音識讀站」等教學資源。

同時，教育部與衛福部提出四大配套支持措施，一是提供網路成癮與心理健康支持資源及專線服務；二是持續推動媒體素養教育，提升學生識讀能力；三是鼓勵學校發展戶外教育與社團活動，轉移兒少社交重心；四是推出家長守護數位工具包，協助管理App使用時間與過濾不當內容。

教育部與衛福部提出四大配套支持措施。（圖／教育部提供）

