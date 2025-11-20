抖音、小紅書禁不了？教育部：只能管到校園網路（示意圖:shutterstock/達志）

TikTok、小紅書等大陸社群平台盛行，國內外研究顯示，短影音及社群平台，對未成年學生構成威脅。教育部次長劉國偉今天在立法院表示，學術網路禁止使用抖音、小紅書，但要全面禁止使用禁不了，教育部只能管學校，其他的沒辦法，會加強媒體素養教育，協助青少年辨識假訊息。

立法院教育及文化委員會今天邀請劉國偉進行「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」專題報告。教育部指出，國內外研究顯示，TikTok與小紅書等短影音及社群平台的內容與演算法，對未成年學生的身心健康與資訊素養構成威脅。

教育部次長劉國偉(右)表示，目前學術網路禁止使用抖音、小紅書等大陸社群平台，但要全面禁止禁不了。（林縉明攝）

立委柯志恩表示，教育部針對學術網路禁止使用抖音、小紅書，但學生若使用自己的網路，仍是可以使用抖音跟小紅書，教育部根本禁不了。另外，教育部媒體素養文宣，至今僅約1000筆觀看數，甚至連教師研習活動，台上在談抖音、小紅書等社群平台對學生的危害，台下卻有人在看抖音、小紅書，教育部應該要加強媒體素養等宣傳。

劉國偉坦言，校園確實禁不了，教育部只能管到學術網路，如果有危害兒少法的網址，會透過IWIN來禁止，即使是自己的手機，部分網址也會禁止使用。

立委葛如鈞認為，教育本質是培養學生自我思辨能力，政策不應採取一律禁止負面訊息的思維。葛如鈞以立委王世堅金句「從從容容、游刃有餘」為例，在抖音爆紅輸出大陸，喊話政府不應該過度限制。

劉國偉強調，教育部會從媒體素養教育，協助青少年辨識假訊息，強化網路個資安全，也會透過教師研習等管道，提升教學知能。

