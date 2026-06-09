抖音「破億神曲」歌姬登台驚傳意外 白衣男突衝上台遞不明飲料團隊急尋人
擁有「龍喉歌姬」美譽的雙語歌手余秀娟，近期於公開演出時驚傳舞台安全事件。5月23日她於新莊「海大王」歌廳登台，演唱在抖音僅三個月就衝1.35億點聽的國語歌曲〈我該如何忘了你〉。
不料事後回看現場畫面，卻發現一段令人膽戰心驚的插曲。一名身穿白衣的壯碩男子突然登上舞台，手持一杯來路不明的飲品試圖接近，所幸她當下保持冷靜、禮貌婉拒，未接受對方遞交的飲品，而且台側出現一對身分不明的男女互動，不禁讓人越覺不安。
白衣男登台前後私語粉衣女 團隊留存影像釐清動機
余秀娟當年因崇拜江蕙而報名參加「江蕙盃全國歌唱大賽」一舉奪冠，更從偶像江蕙手中親自接下冠軍獎盃，獲封「小江蕙」。多年後在兒子鼓勵下重返舞台再度奪冠，並獲神明賜籤讚譽擁有頂級歌喉「龍喉」。
從流出的現場畫面可見，該名白衣男子登台前，曾先走到舞台左側圓桌區，與一名身穿粉色上衣的女子低聲交談；遞飲料被拒絕後，又返回原處與該女子再度私語。
男子上台前後兩度與同一人接觸，相關畫面曝光後立即引發網友熱烈討論，不少人認為整起事件仍有諸多疑點有待釐清。由於男子手中飲品來源不明，杯內液體成分無從得知，加上兩人交談內容及登台動機均不得而知，團隊對此高度重視，並已完整保存未經剪輯的高畫質現場影像，希望進一步釐清事件始末。
團隊發聲急尋畫面中男女 歌姬呼籲守護安全現場
相關人士表示，現階段不願對任何人做出揣測或定論，但任何可能影響藝人及現場觀眾安全的行為，都不應被輕忽。
余秀娟團隊也正式向外界發出呼籲，希望當天在場觀眾、知情人士，或認識畫面中白衣男子及粉衣女子的民眾，能夠主動提供相關線索，協助還原事實真相，同時也盼望當事人能主動出面說明當天情況。
余秀娟則表示，自己演出時一向專注於音樂，也相信絕大數歌迷都是出於善意支持，但仍希望大家能夠尊重表演秩序與舞台安全，避免任何可能造成誤會或危險的脫序行為。
更多鏡報報導
與林青霞齊列「4大美女」！68歲胡慧中現況曝光 女兒「大尺碼網紅」繼承精緻濃顏
46歲傅子純驟逝！「初戀情人」最後訊息曝光 賴慧如痛哭不捨遺孀「獨自在新家面對」
陳盈潔搶救餘命倒數！胡瓜曝兩人「斷聯10年」內幕 不捨傅子純：主力魔王
獨家／46歲傅子純震撼爆病逝！「千金妹妹」悲痛發聲了 曝私下相處：非常溫暖的人
其他人也在看
梅雨估全台水庫進帳3.7億噸 烏山頭蓄水率重回2成
梅雨帶來連日大雨，據水利署統計，4日上午7時至10日下午3時，此波降雨可提供全台主要水庫約3.7億噸水量，約2億噸水已入庫。其中，南化、曾文及烏山頭水庫預估入流量合計超過1.3億噸，烏山頭水庫蓄水率更時隔15天站回2成，預估可持續回升。
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
日月潭空氣保衛戰開打！少做一事荷包恐先哭
[NOWNEWS今日新聞]國際級景點日月潭長年受車流與交通廢氣影響，為守護湖區清新空氣，南投縣政府推動「日月潭空氣品質維護區」，自7月1日起，將由分階段管制正式升級為全面稽查，不再區分車輛大小與用途。...
食安快訊》非常泰「九層塔」殺菌劑超標10倍 拉亞漢堡、早安美芝城也出包
台北市衛生局今（10）日公布115年4月生鮮蔬果抽驗結果，在47件產品中發現5件不符規定，其中知名餐廳「非常泰」天母店的九層塔驚見殺菌劑超標10倍。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，針對不符規定的產品已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來…
台灣21歲新星終於開轟！陽柏翔二軍雙安打出本季第一轟單場3打點
體育中心／綜合報導效力於日本職棒東北樂天金鷲隊二軍的21歲台灣選手陽柏翔，今天在對養樂多的比賽展現驚人的打擊爆發力，他打出個人本季第一支全壘打，更繳出單場雙安、3分打點的亮眼成績單，
鄭朝方選新竹縣長自曝「2位總統說我沒政治味」 黃揚明酸：黃山料體有人看得懂？
歷經波折，民進黨10日提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭朝方於提名記者會上表示，2位總統都說過他「一點政治味都沒有」，但前總統蔡英文是問號，總統賴清德是驚嘆號。對此，資深媒體人黃揚明於臉書發文酸，這是（暢銷作家）黃山料體嗎？有人看得懂嗎？新竹縣長期被視為民進黨艱困選區，民進黨原先看好鄭朝方在擔任竹北市長期間累積的好評價，加上若藍營出現分裂局面，鄭朝方具備翻轉......
世足球星》父子同場的奇妙輪迴 Erling Haaland的世界盃初登場
毫無疑問，Erling Haaland是當代足壇最具代表性的射手之一。他以驚人的進球效率、強悍的身體素質與冷靜的禁區終結能力，迅速奠定了曼城與挪威隊的核心地位。自加盟曼城以來，他已收穫英超、足總盃、聯賽盃與歐冠等多項冠軍，更打破英超單季進球紀錄，成就斐然，堪稱新世代前鋒的典範。
鄭麗文登《金融時報》遭震撼提問！郭正亮曝背後危險訊號！？
國民黨立委鄭麗文日前接受《金融時報》專訪，強調台灣不應淪為大國博弈下的棋子，並呼籲兩岸恢復對話與交流，以降低台海誤判風險。她指出，許多台灣民眾擔心台灣可能成為「下一個烏克蘭」，因此美方除了維持區域安全外，更應積極扮演促進東亞和平的角色。
國中畢業典禮驚見「可樂罐頭塔」 老師、同學看呆了
【記者鮮明／台中報導】畢業典禮送花不稀奇，台中市大里區立新國中今天（10日）舉辦畢典，有家長送了1座「可樂塔」給女兒當做畢業禮物，讓老師、同學看了驚訝不已，應邀觀禮的台中市議員江和樹則稱讚家長有創意。
為陳盈潔隔空開槓！許常德被胡瓜這句話傷到 無奈反問呼籲我什麼啦
資深音樂人許常德近日因關心資深歌手陳盈潔近況，再度成為外界關注焦點。針對胡瓜受訪時提到，對於許常德籌辦陳盈潔音樂會卻未主動聯繫其他好友感到「不解」，許常德10日親自發文回應，強調自己舉辦相關音樂會完全出於個人心意，從未主動邀請任何人參與，更坦言胡瓜口中的「不解」兩個字，讓他感到相當受傷。
蘋果折疊iPhone備貨倒數！「軸承大廠」目標價喊上300元 營運谷底已過、下半年拚翻身
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導蘋果（Apple）WWDC2026開發者大會登場，首款折疊iPhone備受市場關注，而軸承大廠新日興（3376）因拿下折疊iPhone鉸鏈關鍵零...
飯店變淘寶倉庫？旅行團赴陸狂買1200件包裹 員工忙到崩潰
根據大陸旅遊業者「昕途旅遊」在社群平台小紅書發布的影片顯示，數量驚人的快遞包裹幾乎占滿飯店公共空間，現場堆疊如小山一般。由於團員購買商品種類繁多，飯店工作人員只能依照包裹上的追蹤編號逐一清點，再協助尋找對應買家，場面相當壯觀。影片中還可看到，一名疑似帶隊...
藍白新竹共組「鐵三角」力抗鄭朝方！王世堅：勝敗已經很清楚
【記者葉家瑋／台北報導】民進黨今（10日）正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。對此，民眾黨主席黃國昌表示，目前新竹市有市長高虹安 、新竹縣有國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，竹北市則有民眾黨竹北市長參選人邱臣遠 ，三人將形成「鐵三角」拿下大新竹地區。民進黨立委王世堅今評論，「我想是很精彩的選戰，但勝敗已經可以看得很清楚」。
新北新莊空中垃圾山! 阿伯為研究核能把屋頂滿雜物
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導這畫面實在太驚人！新北市新莊區一處公寓出現「空中垃圾山」，住戶長年把廢棄物往鐵皮加蓋的屋頂丟，甚至丟到隔壁戶的屋頂上，除了環境髒亂常出現蟑螂老鼠外，附近居民也擔心，萬一颱風來雜物被吹落砸傷人，或是釀成大火。記者找到這名堆積物品的阿伯，但他卻說，自己是因為要研究核能。
5月新生兒僅6832人創次低 台灣連續29月人口負成長「生不如死」
內政部戶政司今（10）日公布最新戶口統計資料，台灣人口危機持續惡化。截至今年5月底，台灣總人口數為2325萬2641人，較去年同期減少10萬2829人，已連續29個月呈現負成長，平均每天減少281.72人。
消失螢光幕7年！73歲野生張菲東區遭捕獲 《紅人榜》冠軍男星曬合照曝真實近況：太奇幻
台灣綜藝界天王張菲自從7年前正式卸下電視節目主持棒後，便過著悠閒的引退生活，鮮少於公開場合露面。然而，近期在台灣演藝圈積極發展的馬來西亞籍實力派歌手鄺澤東，日前在台北街頭意外捕獲野生的張菲，他驚喜地在臉書曬出兩人照，讓張菲高齡73歲的真實狀態罕見曝光在社會大眾面前。
被爆戀上徐至琦 郭鑫坦言主動追求「她一直是我的女神」
他表示：「我跟至琦認識很久了，她一直都是我的女神，我很榮幸他願意來看我的電影。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再對相關話題多做回應，希望大家...
日韓小車破壞價殺入! 扣補助最低50萬內入手 夾擊國產車
財經中心／唐詩晴、戴亞倫 台北報導萬物皆漲、通膨高掛，百萬新車讓人可望不可及，不過現在台灣車市卻吹起了低總價的高CP值大戰，日韓進口車商打破市場常規，打出「進口車、國產價」的策略，若搭配政府的貨物稅減徵與汰舊換新補助，入手價一口氣狠砍10萬元，有的甚至50萬有找。
轎車5人僅1人活！副駕堂姊憶驚魂：聊天一半出意外
轎車5人僅1人活！副駕堂姊憶驚魂：聊天一半出意外
南市府公布酒駕累犯竟是"AI"? 交通裁決處坦承疏失
南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導台南市政府定期公布酒駕累犯照片，沒想到卻被抓包，疑似用AI生圖。背景的檳榔攤不只字體全崩壞，甚至還憑空長出"美金"。遭批根本是畫蛇添足、本末倒置。對此，交通局裁決中心坦承疏失，以後會謹慎處理。