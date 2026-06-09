抖音「破億神曲」歌姬登台驚傳意外 白衣男突衝上台遞不明飲料團隊急尋人

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擁有「龍喉歌姬」美譽的雙語歌手余秀娟，近期於公開演出時驚傳舞台安全事件。百福銓盛娛樂提供

擁有「龍喉歌姬」美譽的雙語歌手余秀娟，近期於公開演出時驚傳舞台安全事件。5月23日她於新莊「海大王」歌廳登台，演唱在抖音僅三個月就衝1.35億點聽的國語歌曲〈我該如何忘了你〉。

不料事後回看現場畫面，卻發現一段令人膽戰心驚的插曲。一名身穿白衣的壯碩男子突然登上舞台，手持一杯來路不明的飲品試圖接近，所幸她當下保持冷靜、禮貌婉拒，未接受對方遞交的飲品，而且台側出現一對身分不明的男女互動，不禁讓人越覺不安。

白衣男登台前後私語粉衣女 團隊留存影像釐清動機

余秀娟當年因崇拜江蕙而報名參加「江蕙盃全國歌唱大賽」一舉奪冠，更從偶像江蕙手中親自接下冠軍獎盃，獲封「小江蕙」。多年後在兒子鼓勵下重返舞台再度奪冠，並獲神明賜籤讚譽擁有頂級歌喉「龍喉」。

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從流出的現場畫面可見，該名白衣男子登台前，曾先走到舞台左側圓桌區，與一名身穿粉色上衣的女子低聲交談；遞飲料被拒絕後，又返回原處與該女子再度私語。

余秀娟演出時驚傳有不明人士接近，事後檢視畫面是一對男友送飲料意圖不明。百福銓盛娛樂提供

男子上台前後兩度與同一人接觸，相關畫面曝光後立即引發網友熱烈討論，不少人認為整起事件仍有諸多疑點有待釐清。由於男子手中飲品來源不明，杯內液體成分無從得知，加上兩人交談內容及登台動機均不得而知，團隊對此高度重視，並已完整保存未經剪輯的高畫質現場影像，希望進一步釐清事件始末。

團隊發聲急尋畫面中男女 歌姬呼籲守護安全現場

相關人士表示，現階段不願對任何人做出揣測或定論，但任何可能影響藝人及現場觀眾安全的行為，都不應被輕忽。

余秀娟團隊也正式向外界發出呼籲，希望當天在場觀眾、知情人士，或認識畫面中白衣男子及粉衣女子的民眾，能夠主動提供相關線索，協助還原事實真相，同時也盼望當事人能主動出面說明當天情況。

余秀娟（左2）參加何篤霖、陳亞蘭節目，製作人廖偉志（右2）一同出席。百福銓盛娛樂提供

余秀娟則表示，自己演出時一向專注於音樂，也相信絕大數歌迷都是出於善意支持，但仍希望大家能夠尊重表演秩序與舞台安全，避免任何可能造成誤會或危險的脫序行為。



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