抖音一響父母白養？學生日常對話全變調 老師心寒：都是大陸用語

生活中心／王文承報導

TikTok，抖音，示意圖／翻攝自Pixabay

隨著短影音盛行，越來越多中國影片出現在各大社群與影音平台上，也影響了許多學生的語言習慣。一名補習班老師感嘆，近年來使用抖音的學生大幅增加，導致他們日常對話中開始夾雜大量中國用語。像是「冰淇淋」唸成「冰ㄐㄧ淋」、「行動電源」說成「充電寶」，甚至連上廁所都講「拉粑粑」，讓他難以接受。貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

學生看抖音對話變調 老師心寒：都是大陸用語



一名女網友在《Dcard》發文指出，近年她發現學生越來越常使用一些奇怪的新詞，例如「冰ㄐㄧ淋」、「ㄌㄚㄐㄧ桶」等。起初她以為只是自己年紀大、跟不上年輕人用語，後來才發現，原來是學生們長期接觸抖音、模仿其中的說話方式所致。甚至還有學生糾正她「哪吒」要唸成「ㄓㄚ」，連報告上廁所都說要去「拉粑粑」，這讓她相當震驚。

廣告 廣告

原PO透露，她曾為了融入學生族群，親自下載抖音試試看，沒想到才看了一天就被滿滿誇張的影片震驚，直呼「難以吸收」，最後還是選擇刪除App，「在抖音與老人之間，我選擇當個跟不上潮流的老人。」

貼文曝光後，引起網友熱議，「真的⋯⋯安親班老師+1，聽到國小三、四年級的小朋友們動不動就說「臥草」，真的很震驚加心寒」、「平板養小孩的結果」、「抖音我真的不行」、「我的天啊……頭很痛，現在的小朋友到底都在學什麼」、「文化入侵」、「一堆對岸用詞」、「抖音一響 父母白養」。

更多三立新聞網報導

手握千萬仍打工！63歲退休警轉職「這1行業」 背後原因超催淚

【巴菲特最後股東信】9大金句超催淚！一生智慧留給世人 這1句讓人破防

一片完勝整張！好市多披薩為何單片更好吃？理由廢到笑

一眼秒認出！韓網紅模仿「台灣人4舉動」 一票人笑翻：完全神還原

