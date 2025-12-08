抖音3天狂「衝塔」! 胡錦濤、趙紫陽全出現 六四紀錄片也來 網友 : 平台瘋了

近期中國抖音平台接連出現一系列高度敏感的歷史與政治內容，其中包括胡錦濤、柴靜、趙紫陽、汪洋甚至習近平等人物的影片或相關討論，引發網友形容為「多年未見的衝塔潮」。 圖:翻攝自X帳號@IngWeilai

[Newtalk新聞] 近期中國抖音平台接連出現一系列高度敏感的歷史與政治內容，其中包括胡錦濤、柴靜、趙紫陽、汪洋甚至習近平等人物的影片或相關討論，引發網友形容為「多年未見的衝塔潮」。此波現象在短短幾天內急速擴散，內容尺度之大令許多中國網友大為震驚。

事件開端來自某位抖音帳號釋出柴靜 2006 年的採訪影片。影片上線後，評論區意外聚焦在對前國家主席胡錦濤的討論與懷念。由於「柴靜」與「胡錦濤」在中國網路中均屬敏感人物，影片能在抖音正常流通，被眾多網友視為極不尋常的訊號。

廣告 廣告

緊接著，抖音上出現大量網友整理辛亥革命各省宣布獨立的日期，並以表格或動畫呈現。雖然屬於歷史教育內容，但因涉及政權更迭與地方獨立等議題，引發外界對內容背後意圖的揣測。隨後，平台上又出現介紹韓國 1964 年 6.3 運動的影片，雖然是國際史事件，但不少網友在評論中以含蓄語氣指出，影片「影射了中國的 1989 年 6 月 4 日」，使相關影片迅速成為暗示性最高的內容之一。

抖音上出現大量網友整理辛亥革命各省宣布獨立的日期，並以表格或動畫呈現。雖然屬於歷史教育內容，但因涉及政權更迭與地方獨立等議題，引發外界對內容背後意圖的揣測。 圖:翻攝自X帳號@IngWeilai

平台上又出現介紹韓國 1964 年 6.3 運動的影片，雖然是國際史事件，但不少網友在評論中以含蓄語氣指出，影片「影射了中國的 1989 年 6 月 4 日」，使相關影片迅速成為暗示性最高的內容之一。 圖:翻攝自X帳號@IngWeilai

進入深夜時段後，抖音上竟陸續出現「罷免」為主題的影片。雖無明確指向特定人物，但網友普遍認為此內容在中國網路極為敏感，於是紛紛猜測平台審查可能出現鬆動或延遲。

最讓人震撼的內容，莫非是六四事件紀錄片的實際畫面開始在抖音流傳。由於此類畫面在中國網路長期屬於高度禁忌，影片的出現令整個社群震驚。該影片內容是一名頭繫紅布帶、騎著單車趕往天安門廣場參與示威的無名學生，在途中被外國記者攔下採訪。當記者問他為何要前往時，他簡短而堅定地回答：「Going to march, at Tiananmen Square（去遊行，天安門廣場）」。記者追問原因，他則毫不猶豫地回應：「Why? I think it's my duty!（為甚麼？因為這是我的職責！）」不少人留言表示「這是第一次在抖音看到」。

事件進一步升級後，有人開始貼出前中共領導人趙紫陽在 1989 年前往天安門勸學生的歷史影像。評論區甚至出現多則直接寫出「8964」的留言，尺度大幅突破一般審查界線，形成罕見的開放討論場景。

有人開始貼出前中共領導人趙紫陽在 1989 年前往天安門勸學生的歷史影像。 圖:翻攝自X帳號@IngWeilai

之後有網友以卡通人物「光頭強」的視角剪輯前國務院副總理汪洋（Wang Yang） 過去的公開講話。其中包含汪洋曾說過的名句：「追求幸福是人民的權利，造福人民是政府的責任。我們必須破除人民幸福是政府恩賜的錯誤理論。」此段影片在抖音迅速被轉發，並引發大量網友引用與讚許。

之後有網友以卡通人物「光頭強」的視角剪輯前國務院副總理汪洋（Wang Yang） 過去的公開講話。其中包含汪洋曾說過的名句：「追求幸福是人民的權利，造福人民是政府的責任。我們必須破除人民幸福是政府恩賜的錯誤理論。」 圖:翻攝自X帳號@IngWeilai

最後引發最大爭議的，是一段名為「熊二批鬥大會」的創作影片。雖然主角為動畫角色「熊二」，但內容被大量網友解讀為影射 現任領導人習近平，象徵性強烈，使整起事件達到最高敏感度。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》北約2年後「腦死」? 美政策劇變 NSS如「分手信」 歐洲怒了

日抗議戰機遭雷達鎖定後 遼寧艦突掉頭「北上」威脅! 北京還連3駁 : 日作賊喊捉賊