抗上百公斤重物塌落！ 廢棄魚網變防震頭套 雲林公誠國小獲贈1500頂
〔記者黃淑莉／雲林報導〕紡織產業綜合研究所與榮洲紡織公司合作把廢棄漁網再利用製成防震頭套，可承受上百公斤面積大的塌陷物，確保頭部安全，今(24)日紡綜所與榮洲共同捐贈1500頂給雲林公誠國小，守護全校師生安全。
今天捐贈典禮在公誠國小辦理，紡綜所協理黃博雄、榮洲特助許富期代表捐贈，縣長張麗善受邀見證。
紡綜所人員表示，廢棄漁網尼龍因長期浸泡海水，造成分子鏈斷裂，材料強度明顯衰退，能用來製做防震套要先將廢漁網回收清洗，再透過熔融擴鏈改質與淋膜複合技術，使再生尼龍薄膜與同材質尼龍布貼合，形成兼具阻隔性、耐磨性與耐用性的複合布料，提升頭套。
黃博雄說，防震頭套的保護力視地震塌下來重物面積大小不同，若是尖銳物保護力較小，若是大面積承受上百公斤都無虞，透過捐贈活動也讓孩子知道設計也要有智慧及巧思。
張麗善說，台灣位在地震帶，地震頻傳，921大地震發生至今已26年，不少人仍心有餘悸，每年全國統一在921前夕或當天舉辦防災避難演練，縣府更在石龜國小成立防災教育中心，建立大家日常的正確防災觀念，有了這個防震頭套更能確保孩子頭部安全。
公誠國小校長蔡宜芳指出，防災教育是校園安全的重要一環，過去地震防災演練看到許多小朋友隨手拿起書包保護頭部，疏散時書包內物品沿路掉，很感謝紡綜所守護全校師生安全。
聽完介紹，張麗說，這個頭套地震時可以保護頭部，平日可以當午休枕、座墊，至於其他學校是否比照，縣府將進一步評估要一次到位或分批採購，確保全縣學童安全。
